ข่าว
ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก
วันที่ 5 ต.ค.68สวท.สุไหงโกลก รายงาน เวลา 18.30น. ด่วนคนร้าย 8 คนพร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองห้างบิ๊กซีสุไหงโก- ลูก
คนร้ายมีการวางตะปูเรือใบและวัตถุต้องสงสัยบริเวณยูเทิร์นหน้าบิ๊กซี ก่อนหลบหนีไป
เบื้องต้นขณะนี้มีประชาชนและพนักงานอยู่ภายในบิ๊กซีเป็น จำนวนมาก
หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
