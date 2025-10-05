ข่าว

ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก

เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 19:57 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 19:57 น.
50

วันที่ 5 ต.ค.68สวท.สุไหงโกลก รายงาน เวลา 18.30น. ด่วนคนร้าย 8 คนพร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองห้างบิ๊กซีสุไหงโก- ลูก

คนร้ายมีการวางตะปูเรือใบและวัตถุต้องสงสัยบริเวณยูเทิร์นหน้าบิ๊กซี ก่อนหลบหนีไป

เบื้องต้นขณะนี้มีประชาชนและพนักงานอยู่ภายในบิ๊กซีเป็น จำนวนมาก

หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก

38 วินาที ที่แล้ว
