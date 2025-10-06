ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 14:21 น.
ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ตำรวจมือดี มากความสามารถ ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น. อยู่เบื้องหลังคดีใหญ่หลายคดี

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. มาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบหมาย โดยเฉพาะการกำกับดูแลการสืบสวนคดีสำคัญภายในพื้นที่นครบาล

สำหรับ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ นั้นถือเป็น “ลูกหม้อนครบาล” อย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์ในวงการสีกากีนานกว่า 32 ปี เป็นนายตำรวจที่ขึ้นชื่อเรื่องความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในงานสืบสวน ยืนหยัดทำงานด้วยจิตวิญญาณของนักสืบอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้ตำรวจรุ่นหลัง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับการสืบสวน เพื่อสร้างนักสืบรุ่นใหม่ที่พร้อมปกป้องประชาชนและกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดสิ้นจากสังคม

ทุกคดีใหญ่ที่มีความซับซ้อน มักจะมีชื่อของ พล.ต.ท.นพศิลป์ ปรากฏอยู่เบื้องหลัง และหลายครั้งก็นำคดีไปสู่การคลี่คลาย จนได้รับการยกย่องให้เป็น “อาจารย์ของนักสืบไทย” อย่างแท้จริง โดย พล.ต.ท.นพศิลป์ เคยทำคดีน้องชมพู่ และคดีชาวเวียดนาม 6 ศพ เสียชีวิตในโรงแรมหรูกลาง กทม.

วิสัยทัศน์การทำงานของ พล.ต.ท.นพศิลป์ ชัดเจนทำงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรม และศรัทธาอันแรงกล้า นั่นคือ “ศรัทธาในความดี”

