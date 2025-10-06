ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.
ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ตำรวจมือดี มากความสามารถ ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น. อยู่เบื้องหลังคดีใหญ่หลายคดี
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. มาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบหมาย โดยเฉพาะการกำกับดูแลการสืบสวนคดีสำคัญภายในพื้นที่นครบาล
สำหรับ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ นั้นถือเป็น “ลูกหม้อนครบาล” อย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์ในวงการสีกากีนานกว่า 32 ปี เป็นนายตำรวจที่ขึ้นชื่อเรื่องความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในงานสืบสวน ยืนหยัดทำงานด้วยจิตวิญญาณของนักสืบอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้ตำรวจรุ่นหลัง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับการสืบสวน เพื่อสร้างนักสืบรุ่นใหม่ที่พร้อมปกป้องประชาชนและกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดสิ้นจากสังคม
ทุกคดีใหญ่ที่มีความซับซ้อน มักจะมีชื่อของ พล.ต.ท.นพศิลป์ ปรากฏอยู่เบื้องหลัง และหลายครั้งก็นำคดีไปสู่การคลี่คลาย จนได้รับการยกย่องให้เป็น “อาจารย์ของนักสืบไทย” อย่างแท้จริง โดย พล.ต.ท.นพศิลป์ เคยทำคดีน้องชมพู่ และคดีชาวเวียดนาม 6 ศพ เสียชีวิตในโรงแรมหรูกลาง กทม.
วิสัยทัศน์การทำงานของ พล.ต.ท.นพศิลป์ ชัดเจนทำงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรม และศรัทธาอันแรงกล้า นั่นคือ “ศรัทธาในความดี”
