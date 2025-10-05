หวิดดับ หญิงตกบ่อน้ำร้างนาน 54 ชม. ถูกงูกัด-ซี่โครงหัก เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิต
รอดปาฏิหาริย์ หญิงจีนตกติดบ่อน้ำร้างนาน 54 ชั่วโมง เจอฝูงยุง-ถูกงูกัด พบซี่โครงหัก เจ็บหนักภาวะปอดแฟบ ลั่นรอดมาได้เพราะคิดถึงครอบครัว
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวรอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ของหญิงชาวจีนวัย 48 ปี แซ่ฉิน(Qin) หลังจากที่เธอพลัดตกลงไปในบ่อน้ำร้างและต้องติดอยู่ภายในนานถึง 54 ชั่วโมง โดยต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้า, ฝูงยุง แม้กระทั่งถูกงูน้ำกัด แต่เจ้าตัวก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เพราะพลังใจที่คิดถึงครอบครัว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน ขณะที่นางฉินกำลังเดินเล่นในป่าใกล้บ้านในเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ก่อนจะพลัดตกลงไปในบ่อน้ำร้างที่ถูกวัชพืชปกคลุม เธอต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเพียงลำพัง บริเวณก้นบ่อมืดสนิทและเต็มไปด้วยยุงจำนวนมหาศาล อีกทั้งมีงูน้ำหลายตัวว่ายอยู่ใกล้ ๆ เธอถูกงูน้ำกัดที่แขน 1 ครั้ง โชคดีที่งูไม่มีพิษ ทั้งยังต้องทนทุกข์จากกระดูกซี่โครงที่หัก 2 ซี่ และภาวะปอดแฟบเล็กน้อยจากการตกกระแทก
แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง แต่นางฉินมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอด โชคดีที่เธอว่ายน้ำเป็นจึงเกาะก้อนหินที่ผนังบ่อเพื่อพยุงตัวไว้ และใช้มืออีกข้างค่อย ๆ ขุดหินออกมาอีก 3 ก้อนเพื่อใช้เป็นที่เหยียบชั่วคราว ตนเองยอมรับว่ามีหลายครั้งที่เธอรู้สึกสิ้นหวังและอยากจะยอมแพ้ แต่สิ่งที่ทำให้เธอฮึดสู้ต่อไปคือความคิดถึงครอบครัว “มีนับครั้งไม่ถ้วนที่ฉันอยากจะยอมแพ้ แต่แล้วฉันก็นึกถึงแม่วัย 70 ปี, พ่อวัย 80 ปี และลูกสาวที่เพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าฉันจากพวกเขาไป แล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไร?”
หลังจากที่ครอบครัวแจ้งความคนหายในวันที่ 14 กันยายน 2568 ในที่สุดลูกชายของเธอก็ได้ติดต่อศูนย์กู้ภัยฉุกเฉินจินเจียงรุ่ยทง บลูสกาย ในวันที่ 15 กันยายน ฝั่งทีมกู้ภัย 10 นายเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยใช้โดรนถ่ายภาพความร้อน จนกระทั่งเวลาประมาณ 13:45 น. พวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแผ่วเบา และได้พบกับบ่อน้ำร้างดังกล่าว เมื่อถางวัชพืชออกพบกับนางฉินที่กำลังเกาะผนังบ่ออยู่ในสภาพอิดโรย
ขณะนี้นางฉินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาการของเธอคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน
