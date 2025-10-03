เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 13:14 น.
เพลง: ชะตาของโอฟีเลีย (Fate of Ophelia) แปลงไทย

  • โปรดิวเซอร์: Taylor Swift, Max Martin & Shellback
  • เนื้อเพลงไทย: Aindravudh

[Verse 1]
I heard you calling on the megaphone
You wanna see me all alone
As legend has it, you are quite the pyro
You light the match to watch it blow

[Verse 1]
ได้ยินเสียงเธอประกาศก้องมา
บอกว่าต้องการพบฉันลำพัง
เขาเล่าลือกันว่าเธอนั้นร้ายกาจ
ชอบจุดไฟเผาผลาญให้วอดวาย

[Pre-Chorus]
And if you’d never come for me
I might’ve drowned in the melancholy
I swore my loyalty to me, myself, and I
Right before you lit my sky up

[Pre-Chorus]
และหากวันนั้นเธอไม่เข้ามา
ฉันคงจมดิ่งในความเศร้าใจ
เคยภักดีแค่เพียงตัวเองเท่านั้น
ก่อนเธอจะมาจุดฟ้าให้สว่างไสว

[Chorus]
All that time, I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (See it all)
Late one night, you dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundrеd on the land, the sea, thе sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don’t care where the hell you been, ’cause now you’re mine
It’s ’bout to be the sleepless night you’ve been dreaming of
The fate of Ophelia

[Chorus]
เนิ่นนานเท่าไร ที่ฉันขังตัวเองบนหอคอย
เธอก็คงกำลังฝึกฝนรอคอย
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทุกอย่าง
ในคืนหนึ่ง เธอขุดฉันจากหลุมฝัง
ช่วยหัวใจให้พ้นชะตาโอฟีเลีย (โอฟีเลีย)
มอบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งดิน น้ำ หรือฟ้า
ขอภักดีต่อมือคู่นั้น ทีมของเธอ ทุกเวลา
ไม่สนว่าเธอเคยเป็นใคร เพราะเธอคือคนของฉัน
และนี่คือคืนที่เราจะไม่ได้นอนอย่างที่เธอเฝ้าฝัน
ชะตากรรมของโอฟีเลีย

[Verse 2]
The eldest daughter of a nobleman
Ophelia lived in fantasy
But love was a cold bed full of scorpions
The venom stole her sanity

[Verse 2]
ธิดาองค์โตของตระกูลขุนนาง
โอฟีเลียผู้ใช้ชีวิตในโลกจินตนาการ
แต่รักคือเตียงเย็นที่เต็มไปด้วยแมงป่อง
พิษร้ายของมันพรากสติเธอไปครอง

[Pre-Chorus]
And if you’d never come for me (Come for me)
I might’ve lingered in purgatory
You wrap around me like a chain (Chain), a crown (A crown), a vine (A vine)
Pulling me into the fire

[Pre-Chorus]
และหากวันนั้นเธอไม่มาหาฉัน (ไม่มาหาฉัน)
ฉันคงติดอยู่ในแดนชำระบาปนิรันดร์
เธอพันรอบกายดั่งโซ่ (โซ่) มงกุฎ (มงกุฎ) เถาวัลย์ (เถาวัลย์)
ดึงฉันเข้าไปในกองเพลิงนั้น

[Chorus]
All that time, I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (See it all)
Late one night, you dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundred on the land, the sea, the sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don’t care where the hell you been, ’cause now you’re mine
It’s ’bout to be the sleepless night you’ve been dreaming of
The fate of Ophelia

[Chorus]
เนิ่นนานเท่าไร ที่ฉันขังตัวเองบนหอคอย
เธอก็คงกำลังฝึกฝนรอคอย
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทุกอย่าง
ในคืนหนึ่ง เธอขุดฉันจากหลุมฝัง
ช่วยหัวใจให้พ้นชะตาโอฟีเลีย (โอฟีเลีย)
มอบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งดิน น้ำ หรือฟ้า
ขอภักดีต่อมือคู่นั้น ทีมของเธอ ทุกเวลา
ไม่สนว่าเธอเคยเป็นใคร เพราะเธอคือคนของฉัน
และนี่คือคืนที่เราจะไม่ได้นอนอย่างที่เธอเฝ้าฝัน
ชะตากรรมของโอฟีเลีย

[Bridge]
‘Tis locked inside my memory
And only you possess the key
No longer drowning and deceived
All because you came for me
Locked inside my memory
And only you possess the key
No longer drowning and deceived
All because you came for me

[Bridge]
มันถูกขังไว้ในความทรงจำฉัน
และมีเพียงเธอที่มีกุญแจนั้น
ไม่ต้องจมดิ่งหรือถูกหลอกอีกต่อไป
ทั้งหมดนี้เพราะเธอได้เข้ามาช่วยไว้
ขังไว้ในความทรงจำฉัน
และมีเพียงเธอที่มีกุญแจนั้น
ไม่ต้องจมดิ่งหรือถูกหลอกอีกต่อไป
ทั้งหมดนี้เพราะเธอที่เข้ามา

[Chorus]
All that time, I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (I can see it all)
Late one night, you dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundred on the land, the sea, the sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don’t care where the hell you been, ’cause now you’re mine
It’s ’bout to be the sleepless night you’ve been dreaming of
The fate of Ophelia

[Chorus]
เนิ่นนานเท่าไร ที่ฉันขังตัวเองบนหอคอย
เธอก็คงกำลังฝึกฝนรอคอย
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทุกอย่าง (เข้าใจแล้วทุกอย่าง)
ในคืนหนึ่ง เธอขุดฉันจากหลุมฝัง
ช่วยหัวใจให้พ้นชะตาโอฟีเลีย (โอฟีเลีย)
มอบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งดิน น้ำ หรือฟ้า
ขอภักดีต่อมือคู่นั้น ทีมของเธอ ทุกเวลา
ไม่สนว่าเธอเคยเป็นใคร เพราะเธอคือคนของฉัน
และนี่คือคืนที่เราจะไม่ได้นอนอย่างที่เธอเฝ้าฝัน
ชะตากรรมของโอฟีเลีย

[Outro]
You saved my heart from the fate of Ophelia

[Outro]
เธอช่วยหัวใจฉัน… ให้พ้นชะตาของโอฟีเลีย

วิเคราะห์เนื้อเพลง

โอฟีเลีย (Ophelia) ตัวละครเอกจากบทละครโศกนาฏกรรมเรื่อง “แฮมเล็ต” (Hamlet) ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ โอฟีเลียเป็นหญิงสาวสูงศักดิ์ ลูกสาวของโพโลเนียส ที่ปรึกษาของกษัตริย์ และเป็นน้องสาวของเลแอร์ทีส

โอฟีเลีย เป็นคนรักของเจ้าชายแฮมเล็ต ตัวเอกของเรื่อง ในช่วงแรก หญิงสาวเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา เชื่อฟังพ่อกับพี่ชาย แต่ความรักของเธอกับแฮมเล็ตต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย

โศกนาฏกรรมของโอฟีเลียเกิดขึ้นตอนที่ แฮมเล็ตซึ่งกำลังสืบเรื่องการตายของพ่อตัวเอง ได้แสร้งทำเป็นเสียสติ ปฏิบัติต่อโอฟีเลียอย่างโหดร้าย ทั้งผลักไส ดูถูกความรักของเธอ ที่เลวร้ายที่สุดคือ แฮมเล็ตพลั้งมือสังหารโพโลเนียส พ่อของนางเอกโดยไม่ได้ตั้งใจ

จากการถูกคนรักปฏิเสธอย่างเย็นชา ประกอบกับการสูญเสียพ่อไปอย่างกะทันหัน ทำให้โอฟีเลียเสียสติ เริ่มเดินไปทั่วปราสาท ร้องเพลงที่ไม่มีความหมาย มอบดอกไม้ให้คนอื่น ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแฝงถึงความเศร้าโศกและการทรยศ สุดท้ายชีวิตน่าเศร้า จมน้ำตายในลำธาร ในบทละครไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ ทำให้การตายยิ่งดูน่าเศร้าและเป็นปริศนา

The Fate of Ophelia

