เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนภัย คนชอบดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40% เพจดังเสริมปอกอักเสบจากเสรคมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
เพจผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเตือนภัยคนชอบดูดพอตทางจมูก โดยระบุว่า “บันทึก 27 ปี ตั้งครรภ์ 5 เดือน
ที่แย่ที่สุดในชีวิตและได้บทเรียนครั้งใหญ่ ICU 5 วัน ผ่าตัด3วันติด หมอ15คน กับการผ่าตัดปอดออก 40%
ดูดก่อนตั้งครรภ์ ระยะเวลารวม6ปี ดูดทางจมูก 2ปี
สาเหตุ : ชอบดูดพอตทางจมูกทำให้น้ำยาพอตค้างในปอด ปอดไหม้ต้องตัด ไม่ผ่าตัดก็ตายต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองและลูก ความโชคดีคือรอดชีวิตทั้งคู่
อาการ : ไอเรื้อรังมาเป็นปี ไอเป็นเลือดเล็กน้อย แต่มาประมาณ14วันก่อนผ่าตัด แบบไม่หยุดเหมือนเส้นเลือดแตกจากข้างใน
มีลูกหลานบอกสอนอย่าดูดพอตเด็ดขาด อันตรายมาก ไม่คิดว่าจะเจอกันตัวเอง พอเจอตอนนี้รักชีวิตขึ้นมาทันที กลัวความตายมาก
ผ่านชีวิตแบบตายคืนต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอย่างระวัง ต่อไปนี้ขอให้ตัวเองแข็งแรงปลอดภัย ตลอดไป”
ขณะที่เพจ Drama Addict ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ในโพสต์ไม่ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้แต่เท่าที่อ่านคาดว่าน่าจะเป็นภาวะ evali หรือ popcorn lung ที่ปอดเกิดการอักเสบจากสารเคมีในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าจนทำให้เกิดความเสียหายถาวรขึ้นกับปอด บางเคสก็ปอดพรุนเป็นโพรงเหมือนรังผึ้ง บางเคสก็เป็นพังผืดในปอดและเสียหายไป ตลอดชีพ ไม่ว่าจะบุหรี่จริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าเลิกให้หมดเลยดีที่สุดครับ”
