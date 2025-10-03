ข่าวต่างประเทศ

เขมรแข็งข้อ! เมินเส้นตาย ไม่ย้ายออก หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ลั่นหากตายก็ยอม

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 09:34 น.
ชาวเขมรเมินเส้นตาย ลั่น พร้อมตายเพื่อแผ่นดิน ยืนยันไม่ย้ายออกจาก บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว ผู้ว่าฯ เขมรโต้ ไทยก็รุกล้ำเหมือนกัน

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่พิพาทบ้านหนองหญ้าแก้ว (เปรยจัน) ยืนยันที่จะไม่ย้ายออกจากพื้นที่ตามเส้นตายที่กองทัพไทยกำหนด พร้อมประกาศว่าจะปกป้องทรัพย์สินและแผ่นดินเกิดจนถึงที่สุด แม้จะต้องสละชีวิตก็ตาม

บรรยากาศในพื้นที่บ้านหนองจาน (โจกเจย) และบ้านหนองหญ้าแก้ว (เปรยจัน) เต็มไปด้วยความตึงเครียด ทางการกัมพูชาได้ปิดกั้นถนนบางส่วนและเฝ้าระวังการเสริมกำลังของฝ่ายไทย ซึ่งผู้สังเกตการณ์ฝั่งกัมพูชารายงานว่ามีการนำรถถัง ยานเกราะ และรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ามาในพื้นที่

ก่อนหน้านี้ จังหวัดสระแก้วของไทยได้ออกคำสั่งให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเปรยจัน (บ้านหนองหญ้าแก้ว) ย้ายออกภายในวันที่ 3 ตุลาคม และชาวบ้านในหมู่บ้านโจกเจย (บ้านหนองจาน) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม โดยฝ่ายไทยอ้างว่ามีครัวเรือนชาวกัมพูชาราว 200 ครัวเรือนอาศัยอยู่ในดินแดนไทย โดยใช้แผนที่ที่ฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเป็นการจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวและไม่เคยยอมรับ

กลุ่มชาวบ้านกัมพูชาที่รวมตัวกันประท้วงบริเวณแนวชายแดน
ภาพจาก: KHMER TIMES

ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่าสามทศวรรษและจะไม่ทิ้งบ้านไปไหน นายเอม รา ชาวบ้านวัย 58 ปี กล่าวว่า “เราต้องปกป้องแผ่นดินบรรพบุรุษของเรา เราจะไม่อนุญาตให้ผู้รุกรานมาควบคุมแผ่นดินของเรา” ขณะที่ พระอาจารย์ รต รัฐแก้ว ซึ่งลงพื้นที่ให้กำลังใจ ปฏิเสธข่าวของสื่อไทยที่ว่าชาวบ้านเป็นม็อบจัดจ้าง โดยยืนยันว่าทุกคนมาด้วยใจรักชาติ

นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัย เรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามมติการประชุม GBC เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ให้รักษาสถานะเดิมและหลีกเลี่ยงการกระทำฝ่ายเดียว พร้อมทั้งโต้กลับว่า จากการตรวจสอบก็พบว่า มีพลเมืองไทยเข้ามาทำกินในที่ดินของกัมพูชาเช่นกัน

นายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นิวยอร์ก ว่ากัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแม้จะถูกยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขณะที่ นายเพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวว่ากำลังมีสงครามจิตวิทยา ที่ใช้ข่าวปลอมเพื่อบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ แต่ชาวกัมพูชารู้ทันและร่วมกันต่อต้าน

ที่มา: KHMER TIMES

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 09:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

