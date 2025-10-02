คนร้ายเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน สุดท้ายโดนรวบ (คลิป)
ยิ่งกว่าบังเอิญ คนร้ายคดีปล้นสะดมเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน ทีมข่าวสังเกตเห็นรีบจับภาพ สุดท้ายโดนรวบ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน เว็บไซต์ Dexerto รายงานเรื่องราวสุดบังเอิญ ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว CBS กำลังรายงานว่า เหตุปล้นสะดม บุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล และสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินหลายครั้งในเมืองอิดาโฮ สปริง รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งขณะที่นายจัสติน อดัม ผู้สื่อกำลังรายงานอยู่นั้น เขาก็สังเกตเห็นผู้ต้องสงสัยเดินผ่านเขามาในกล้อง นายอดัมก็บอกว่า “โย่ ซูมกล้องเขาไปซิ” พร้อมบอกต่อว่า “เห็นผู้ชายคนนี้ไหม?” ซึ่งผู้ต้องสงสัยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรตกใจหรือวิ่งหนีแต่อย่างใด
โดยทางสำนักข่าว CBS รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ก่อนที่ในเวลา 10 นาทีต่อมา ตำรวจจะสามารถจับกุมชายคนดังกล่าว ทราบชื่อคือนายริชาร์ด แอปเปิลควิส ได้ที่สุด
นายอดัมให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า ในขณะที่เขารายงานนั้น ตากล้องบอกเขาว่ามีคนหน้าคล้ายๆ ผู้ต้องสงสัยเดินผ่านเข้ามาในกล้อง ตอนแรกแรกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อ เขาจึงหันไปดู และบอกให้รีบจับภาพเขา ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่อย่างน้อยๆพวกเขาจะได้มีภาพ และผลปรากฎว่าชายคนนั้นเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆ
ขณะที่สำนักข่าว พีเพิล รายงานเพิ่มเติมว่านายแอปเปิลควิสยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวเพื่อรอรับโทษตามกฎหมายต่อไป
