สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม?
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งคำถามถึงความหมายของการจัดงานรำลึก 6 ตุลาฯ เป้าหมายในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกัน การต่อสู้เดิมไม่ใช่เพื่อประชาธิปไตยเสรีนิยม จัดงานยุคหลังอาจไม่สมเหตุสมผล
นายสมศักดิ์โพสต์ว่า การจัดงานรำลึกมีขึ้นเพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่อผู้เสียชีวิตที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมแบ่งช่วงเวลาของการจัดงานรำลึกออกเป็น 2 ยุค ยุคแรกคือช่วงปี 2520 ถึงประมาณปี 2525 ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากการต่อสู้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม โดยมีขบวนการนักศึกษาที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เป็นผู้จัด เพื่อสานต่อการต่อสู้ภายใต้แนวคิด “เลือดต้องล้างด้วยเลือด” ซึ่งนายสมศักดิ์มองว่าการจัดงานในยุคนั้นมีความสมเหตุสมผลในตัวของมันเอง แม้ว่าท้ายที่สุดขบวนการคอมมิวนิสต์จะพ่ายแพ้ไป
ส่วนการจัดงานยุคหลังที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2538 นายสมศักดิ์ตั้งคำถามว่าจัดขึ้นเพื่ออะไร โดยวิเคราะห์ว่าในช่วงแรกมีเป้าหมายเพื่อ “สร้างที่ทางให้กับคน 6 ตุลา” ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ แต่เขามองว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจที่นำผู้เสียชีวิตมาใช้เพื่อเป้าหมายที่ไม่ตรงกับการต่อสู้ของพวกเขา
ต่อมา เป้าหมายของการจัดงานเปลี่ยนไปสู่การ “ทวงความยุติธรรม” ให้กับผู้เสียชีวิต เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังไม่เคยถูกลงโทษ อย่างไรก็ตาม นายสมศักดิ์เสนอให้มองประเด็นนี้อย่างระมัดระวัง เพราะเหตุการณ์ 6 ตุลา ไม่ได้อยู่โดยลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของ พคท. หากจะมีการชำระบัญชี ก็ต้องทำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งทั้งหมด
นายสมศักดิ์ยอมรับว่าเหตุการณ์ 6 ตุลา มีความโหดร้ายเป็นพิเศษ แต่เสนอว่าควรถูกจดจำเป็นบทเรียนมากกว่านำไปสู่การคิดบัญชี
ประเด็นสำคัญที่นายสมศักดิ์เน้นย้ำคือ เหตุการณ์ 6 ตุลา ไม่ใช่ “การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” หรือ “เสรีภาพ” ในความหมายของการมีพรรคการเมืองหลากหลาย หรือการเลือกตั้งที่เสรีอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบัน
