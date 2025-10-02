Rae Lil Black โพสต์ตัดพ้อ เจอแฟนคลับขอให้ลบงานเก่าๆ ลั่นมันอยู่เหนือการควบคุม
เร ลิล แบล็ก (Rae Lil Black) อดีตนักแสดง AV โพสต์ตัดพ้อ เจอแฟนคลับขอให้ลบคลิปผลงานเก่าๆในเน็ต เจ้าตัวลั่นของพวกนี้อยู่เหนือการควบคุม
อย่างที่ใครหลายคนทราบว่าในตอนนี้ เร ลิล แบล็ก (Rae Lil Black) หรือ คาเอะ อาซากุระ อดีตนักแสดงสาว AV ได้ตัดสินใจหันมานับถือศาสนาอิสลามแบบเต็มตัว และนั่นเป็นสาเหตุที่ในปัจจุบันเราแทบจะไม่ได้เห็นภาพการถ่ายแบบของ “เร” เลย
ทว่าล่าสุด เมื่อวานนี้ (1 ตุลาคม) “เรวดี” ได้โพสค์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กในเชิงตัดพ้อ หลังจากที่เธอเจอแฟนคลับที่เป็นชาวมุสลิม ซึ่งแฟนคลับคนดังกล่าวขอร้องให้เธอลบคลิปผลงานสมัยที่ยังอยู่ในวงการขายเสียว โดยระบุว่า
“วันนี้เรานั่ง Grab Bike แล้วคนขับบอกว่าเป็นแฟนเรา แล้วก็บอกว่าเป็นมุสลิม เขาขอให้เราลบวิดีโอทั้งหมดที่เคยทำไว้จากงานเก่า ๆ เราก็บอกว่า “มันไม่ง่ายนะ มันไม่ได้จบแค่กดลบ” แต่เขาก็บอกว่า “มันง่าย ก็ลบเลยสิ””
“บางวิดีโอเราลบได้ แล้วเราก็ลบไปแล้วด้วย แต่ที่เหลือมันไม่ใช่อยู่ในการควบคุมของเรา มันก็เหมือนหนังฮอลลีวูดนั่นแหละ แค่มีคนคนนึงอยากให้ลบ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย”
“คนก็ชอบโทษเราตลอด เราก็เข้าใจนะ แต่เรามันเหนื่อยจริง ๆ กับความเกลียด ความลบ ความเข้าใจผิด การบูลลี่… ทุกวันเราก็ถามพระเจ้าว่าทำไมต้องให้เราผ่านอะไรหนัก ๆ แบบนี้ด้วย”
อ้างอิง : Facebook Rae Rae
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คิมซูฮยอน งัดไดอารี่รัก 150 ฉบับ สู้คดี คิมแซรน ชาวเน็ตถามกลับ “ใครคือแฟนตัวจริง?”
- แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม
- คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ชื่อดัง เตรียมจัดแฟนมีตที่ไทย 22-23 พ.ย. 68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: