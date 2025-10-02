โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ หนูเพียร สรภูมิ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า แก่ นางสาวหนูเพียร สรภูมิ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้า แก่ นางสาวหนูเพียร สรภูมิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ วิลาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เปิดเผยประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
1. พันโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์
2. พันโทหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต
3. ร้อยเอกหญิง พรรณราย ทองทิพย์
4. ร้อยโทหญิง พรอนงค์ จันทะนุย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
