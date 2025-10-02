ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์เดือด ต่อหน้าพูดอย่าง ลับหลังทำอีกอย่าง ชาวเน็ตถามหมายถึงใคร?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 09:33 น.
67
เจ๊เอ๋ โพสต์เดือด ต่อหน้าพูดอย่าง ลับหลังทำอีกอย่าง ชาวเน็ตแห่ถามหมายถึงใคร?

“เจ๊เอ๋” โพสต์เฟซบุ๊กเดือด “ต่อหน้าออกสื่อพูดอย่าง ลับหลังปฏิบัติอีกอย่าง” ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจและคาดเดาว่าหมายถึงใคร

นางณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ “เจ๊เอ๋” ซึ่งเป็นที่รู้จักในฉายา “ตำนานเจ้าหนี้สายโหด” และล่าสุดมีบทบาทเคลื่อนไหวอย่างหนักในประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในเชิงตัดพ้อและเกรี้ยวกราด จนกลายเป็นประเด็นร้อนให้ชาวเน็ตคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา

เจ๊เอ๋ โพสต์ข้อความสั้น ๆ ระบุว่า “ต่อหน้าออกสื่อพูดอย่าง ลับหลับปฏิบัติอีกอย่าง ไม่มีใครชั่วได้ขนาดนี้แล้ว สักวันเหอะ”

หน้าจอโพสต์เฟซบุ๊กของ &quot;เจ๊เอ๋ ณัฐฐารินทร์&quot;
FB/ เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี

ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ติดตามและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจ เจ๊เอ๋ พร้อมทั้งตั้งคำถามกันว่าบุคคลที่ เจ๊เอ๋ กล่าวถึงนั้นเป็นใคร และเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งชายแดนที่กำลังครุกรุ่นอยู่หรือไม่

สำหรับ เจ๊เอ๋ ในช่วงที่ผ่านมา ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการออกมาเคลื่อนไหวปกป้องอธิปไตยของประเทศ ในสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้เป็นที่จับตามองในโลกโซเชียล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข่าวต่างประเทศ

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

22 นาที ที่แล้ว
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี บันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

26 นาที ที่แล้ว
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา ข่าว

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

32 นาที ที่แล้ว
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”

46 นาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง-เอม นำ หนังสือธรรมะ เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง-เอม เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำเผยนำ ‘หนังสือธรรมะ’ เป็นของฝากให้พ่อ

59 นาที ที่แล้ว
&quot;พล.อ.ทรงวิทย์&quot; น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด &quot;ภูมะเขือ&quot; เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แแพ้แน่นอน ข่าว

“พล.อ.ทรงวิทย์” น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด “ภูมะเขือ” เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แพ้แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” เตือน “ขรก.สาวสวย” หลังยื่นลาออกประสงค์ไปทำอาชีพอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้บริการปกติ จัดรถรับ-ส่งฟรี 3 เส้นทาง ข่าว

วิธีเดินทางไป รพ.วชิรพยาบาล มีบริการรถรับ-ส่ง เชื่อมรถไฟฟ้า เช็กจุดจอดรถที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พันเบิร์ด หรือ พลโท วันชนะ สวัสดี โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศนายพล ขณะที่ภรรยาและแฟนคลับร่วมยินดี ข่าว

ร่วมยินดี “ผู้พันเบิร์ด” ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “พลโท วันชนะ” เจ้าตัวโพสต์ซึ้งถึงแรงบันดาลใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ บันเทิง

ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ โพสต์คลิปเล่นกับสิงโต บันเทิง

หวาดเสียว! ภูผา เตชะณรงค์ ถูกสิงโตจู่โจมไม่ทันตั้งตัว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สั่งเด้งแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เซ่นคดี “ทักษิณ” ชั้น 14

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน สุดท้ายโดนรวบ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวงานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม เริ่ม 2 ต.ค. 2568 ขบวนแห่ วันวิชัยทัสมิ เวลา19:30 น. ปิดถนนหลักตั้งแต่เย็น—แนะนั่งรถไฟฟ้าไปจะง่ายสุด ท่องเที่ยว

ครบจบที่เดียว งานนวราตรี 2568 เริ่มขบวนแห่วันนี้ 2 ต.ค. วัดแขก สีลม ปิดถนน-การเดินทาง-ของไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หดหู่ พบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม? ข่าวการเมือง

สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” วันสำคัญหลังเทศกาล “นวราตรี” การฉลองชัยชนะที่แท้จริงของชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พลเอก จักรภพ ภูริเดช ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จนท. เร่งสอบหาสาเหตุถนนทรุดบางคอแหลม ตั้งเป้าซ่อมเสร็จใน 3 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG พบในไทยแล้ว 33 ราย ข่าว

เช็กอาการ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ระบาดในไทยแล้ว 33 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 09:33 น.
67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button