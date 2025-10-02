เจ๊เอ๋ โพสต์เดือด ต่อหน้าพูดอย่าง ลับหลังทำอีกอย่าง ชาวเน็ตถามหมายถึงใคร?
“เจ๊เอ๋” โพสต์เฟซบุ๊กเดือด “ต่อหน้าออกสื่อพูดอย่าง ลับหลังปฏิบัติอีกอย่าง” ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจและคาดเดาว่าหมายถึงใคร
นางณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ “เจ๊เอ๋” ซึ่งเป็นที่รู้จักในฉายา “ตำนานเจ้าหนี้สายโหด” และล่าสุดมีบทบาทเคลื่อนไหวอย่างหนักในประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในเชิงตัดพ้อและเกรี้ยวกราด จนกลายเป็นประเด็นร้อนให้ชาวเน็ตคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา
เจ๊เอ๋ โพสต์ข้อความสั้น ๆ ระบุว่า “ต่อหน้าออกสื่อพูดอย่าง ลับหลับปฏิบัติอีกอย่าง ไม่มีใครชั่วได้ขนาดนี้แล้ว สักวันเหอะ”
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ติดตามและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจ เจ๊เอ๋ พร้อมทั้งตั้งคำถามกันว่าบุคคลที่ เจ๊เอ๋ กล่าวถึงนั้นเป็นใคร และเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งชายแดนที่กำลังครุกรุ่นอยู่หรือไม่
สำหรับ เจ๊เอ๋ ในช่วงที่ผ่านมา ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการออกมาเคลื่อนไหวปกป้องอธิปไตยของประเทศ ในสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้เป็นที่จับตามองในโลกโซเชียล
