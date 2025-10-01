สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ข่าวประจวบ ได้เผยแพร่คลิปและเรื่องราวของหญิงวัย 30 ปีรายหนึ่ง ที่อ้างว่าได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กรณีถูกสามีทำร้ายร่างกาย แต่คดีไม่มีความคืบหน้า จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี ได้ออกเอกสารชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวแล้ว
๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว คลิปสื่อโซเชียลเพจเฟซบุ๊ก ข่าวประจวบ ว่า “สาววัย ๓๐ แจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้า โดนสามีทำร้าย”
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี ขอชี้แจงว่า ในเรื่องนี้เมื่อนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุได้ส่งผู้เสียหายไปพบแพทย์เพื่อจัดทำเวชระเบียนหลักฐานประกอบคดี และได้นำผู้เสียหายมาให้การในรายละเอียดข้อเท็จจริงพฤติการณ์แห่งคดี และพนักงานสอบสวนได้ทราบข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายเคยอยู่กินกับสามีตามประเพณีโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากผู้เสียหายจะได้ดำเนินการฟ้องร้องบังคับทางแพ่งหรือทางอาญาก็ขึ้นกับสิทธิของตนที่จะสามารถดำเนินคดีได้ปรากฏตามกฎหมาย
โดยสถานีตำรวจภูธรปราณบุรี ได้รับเรื่องให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหาย และจากการสอบสวนพนักงานสอบสวน จึงพนักงานสอบสวนสอบสวนหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมและได้สอบสวนปากคำผู้เสียหายไปแล้วและได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เพจ ข่าวประจวบได้โพสต์รายละเอียดว่า
“สาววัย 30 ปี ชาว ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้องใจแจ้งความ 2 รอบที่ สภ ปราณบุรี ตั้งแต่มกราคม และอีกครั้งในกุมภาพันธ์ 2568 แต่คดีไม่คืบหน้า หลังมีคลิปโดนสามีทำร้ายร่างกายที่บ้านเช่า ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี แถมโดนสาวร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งใช้ก้อนหินขว้างปารถยนต์ได้รับความเสียหาย”
อย่างไรก็ตาม สภ.ปราณบุรี ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายนับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ
