ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่
มาถึงแล้ววันที่นักเสี่ยงโชครอคอย การประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 (1/10/68) วันนี้ทีมงานเดอะไทยเกอร์แนะนำตารางตรวจสอบดาวน์โหลดหวยฟรี ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ทุกรางวัล ตั้งแต่รางวัลใหญ่ที่หลายคนตั้งตารออย่างรางวัลที่ 1, รางวัลใกล้เคียง จนถึงเลขหน้าและเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว รวมทั้งเลขท้าย 2 ตัว
สำหรับ ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ในงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สามารถเช็กเลขรางวัลเทียบกันได้เลย ผลการออกรางวัลมีดังนี้
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวตรง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 131 012
- รางวัล 2 ตัวตรง : 31
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 022 209
- รางวัลที่ 1 : 506356
รางวัลย้อนหลัง งวด 16 ส.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 602 247
- รางวัล 2 ตัวตรง : 63
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 834 989
- รางวัลที่ 1 : 994865
หากท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น. รวมทั้งธนาคารของรัฐ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
