ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร
กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สั่งปิดจราจรแล้ว ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สำนักงานเขตพระนคร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อเวลา 13.50 น. สำนักงานเขตพระนคร นำโดยนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมกับ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง สำนักเทศกิจ สน.สำราญราษฎร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
เบื้องต้นได้ปิดการจราจรภายในซอยดังกล่าว และกันประชาชนออกจากพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัย”
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุของกันสาดถล่มในครั้งนี้ และไม่มีรายงานผู้ได้รับาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่หากมีความเปลี่ยนแปลงสำนักข่าว Thaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
