“อนุทิน” เข้าทำเนียบครั้งแรก นับ 1 ก่อนยุบสภาใน 120 วัน
อนุทิน ทำเนียบครั้งแรก หลังแถลงนโยบาย นับ 1 ก่อนยุบสภาใน 120 วัน ตามข้อตกลง MOA ที่ทำไว้กับพรรคประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากแถลงนโยบาย 2 วันที่ผ่านมา โดยถือเป็นการนับ 1 การทำงาน 120 วัน รัฐบาลในการทำงาน ก่อนยุบสภาตามข้อตกลง MOA ที่ทำกันไว้กับพรรคประชาชนแลกกับการโหวตเลือกนายกฯ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
สำหรับภารกิจช่วงเช้าวันนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธาน TCELS เข้าพบ นายกรัฐมนตรี ในเวลา 09.00 น. โดยมี นายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยปลัด อว. นำคณะเข้าพบ
และในเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
