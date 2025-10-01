ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก โบสถ์เก่าพังถล่ม คนวิ่งหนีตาย แผ่นดินไหว 6.9 ฟิลิปปินส์ ดับพุ่ง 60

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 10:47 น.
โบสถ์เก่าแก่หลายร้อยปีพังถล่ม เหตุแผ่นดินไหว 6.9 เขย่าฟิลิปปินส์

เสียหายหนัก โบสถ์เก่าแก่หลายร้อยปีพังถล่ม บ้านเรือนเสียหายหนัก เหตุแผ่นดินไหว 6.9 เขย่าฟิลิปปินส์ ดับแล้ว 60 ราย บาดเจ็บจำนวนมาก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.9 แมกนิจูด เขย่าพื้นที่ภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันอังคารที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 60 ราย บาดเจ็บอีกจำนวนมาก ทั้งยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง หนึ่งในความสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์คือการพังทลายลงของโบสถ์เก่าแก่ อาสนวิหารแม่พระนักบุญโรซาแห่งลิมา (Parish of Saint Peter the Apostle) ในเมืองบันตายัน

แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 21:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองโบโก จังหวัดเซบู แรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้ทำให้โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีพังทลายลงมา เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ได้ในคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก ในคลิปเผยให้เห็นช่วงเวลาที่ไฟในโบสถ์เริ่มกะพริบอย่างรุนแรง โครงสร้างของอาคารสั่นไหว ก่อนที่ส่วนหนึ่งของโบสถ์จะพังถล่มลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตาย

มาร์แธม ปาซิลัน วัย 25 ปี หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เขากำลังอยู่ที่จัตุรัสใกล้กับโบสถ์ตอนที่แผ่นดินไหวเริ่มขึ้น “ผมได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากทางโบสถ์ จากนั้นก็เห็นก้อนหินร่วงหล่นลงมาจากตัวอาคาร โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตรงนั้น…ตอนนั้นผมทั้งช็อกและตื่นตระหนกในเวลาเดียวกัน แต่ร่างกายขยับไม่ได้เลย ได้แต่ยืนรอให้แผ่นดินหยุดไหว”

ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP

แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก รายงานเบื้องต้นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 60 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก นอกจากนี้กำแพงบ้านเรือน, สถานีดับเพลิง และถนนหลายสายในเมืองโบโกได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ประชาชนจำนวนมากต้องวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนมาอยู่บนท้องถนนท่ามกลางความมืดมิด

เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินไม่มากนักห่างจากชายฝั่งเมืองโบโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟ (Pacific Ring of Fire) เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งที่สุดในโลก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : hindustantimes

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 10:47 น.
