เปิดตัว Tilly Norwood นักแสดงสาว AI คนแรกของโลก เตรียมเดบิวต์งานแสดงในฮอลลีวูด
เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เมื่อล่าสุดมีการเปิดตัว ทิลลี นอร์วูด (Tlly Norwood) นักแสดงสาว AI คนแรกของโลก ที่เตรียมเข้าวงการฮอลลีวูดเต็มตัวในเร็วๆนี้
อย่างที่ทราบว่าในยุคนี้ เอไอ (AI) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา และในหลายๆอุตสาหกรรมเองก็มีการใช้งาน AI ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล่าสุดลามมาถึงวงการบันเทิงตลาดใหญ่อย่าง ฮอลลีวูด แล้ว เมื่อล่าสุดมีการเปิดตัว ทิลลี นอร์วูด (Tilly Norwood) นักแสดงสาวที่สร้างขึ้นมาโดยปัญญาประดิษฐ์ โดยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเทศการหนังเมืองซูริค 2025 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทิลลี่ นอร์วูด ถูกสร้างขึ้นมาจากสตูดิโอ Xicoia บริษัทลูกของ Particle6 ที่ดูแลโดย เอลีน แวน เดอ เวลเดน ดาวตลกและโปรดิวเซอร์ชื่อดังในฝั่งยุโรป โดยกล่าวว่า “เราอยากให้ ทิลลี นอร์วูด ก้าวขึ้นมาเป็น สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน หรือ นาตาลี พอร์ตแมน คนต่อไปของวงการ นั่นเป็นเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึง”
อย่างไรก็ตาม การมาของ ทิลลี นอร์วูด ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิง เพราะนี่อาจเป็นจุดจบของการใช้มนุษย์ในการทำแสดงเพื่อถ่ายทอดศิลปะออกมาในอนาคตอันใกล้
ล่าสุด สมาพันธ์สมาคมนักแสดงแห่งอเมริกา (SAG-AFTRA) ที่เป็นตัวแทนของคนในวงการร่วม 160,000 ชีวิต ได้ออกมาวิจารณืว่า “ความคิดสร้างสรรค์ควรเป็นศูนย์กลางของมนุษย์ และจะต้องคงอยู่เช่นนั้น สมาพันธ์ไม่เห็นด้วยกับการแทนที่นักแสดงที่เป็นมนุษย์ด้วยสิ่งสังเคราะห์”
ด้านตัวของ แวน เดอ เวลเดน ก็ได้ออกมาลดแรงปะทะในครั้งนี้ว่า “นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาแทนที่มนุษย์ แต่เป็นผลงานสร้างสรรค์ เป็นชิ้นงานศิลปะ”
อ้างอิง : www.straitstimes.com
