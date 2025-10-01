กทม. เปิดใช้สกายวอล์กเชื่อม BTS-กรุงเทพคริสเตียน แก้ปัญหารถติด
โฆษกของกรุงเทพมหานคร เผยว่าสกายวอล์กเชื่อม BTS-กรุงเทพคริสเตียน เปิดใช้บริการแล้ว โดยสร้างเสร็จเร็วกว่ากำหนด 121 วัน
นายเอกวรัญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สกายวอล์ก ทางเชื่อมคนเดิน ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ ไปยังสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เขตสาทร พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ (S5) เชื่อมต่อกับสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ความยาวประมาณ 110 เมตร เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบขนส่งมวลชน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเพื่อเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง
อีกทั้งสกายวอล์กจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสาทรเหนือ โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าที่มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองต้องเดินข้ามตัดถนนประมวญจำนวนมากเพื่อไปยังโรงเรียน การเดินสัญจรบนสกายวอล์ก ซึ่งเป็นทางเดินยกระดับจะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้สัญจร ลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวก รวมถึงส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทาง
สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งเป้าจะใช้เวลาก่อสร้างก่อสร้าง 210 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.68 ถึง 1 ก.พ.69 ซึ่งเสร็จเร็วกว่ากำหนดถึง 121 วัน
