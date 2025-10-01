หลอน! หนุ่มได้มือถือคืน เปิดมาเจอรูปโครงกระดูก รู้แล้วว่าศพใคร
หนุ่มหลอน ทำมือถือหาย พอได้มือถือคืน เปิดมาเจอรูปโครงกระดูก ภายในอาคารร้าง แถวปากเกร็ด ล่าสุดรู้แล้วเป็นศพใคร ขาดการติดต่อไปเป็นปี
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kung Nattapon Kff โพสต์ข้อความเรื่องราวสุดสยองว่า “เรื่องคือว่าเมื่อเช้ามืดผมได้ทำโทรศัพท์ตกหายตรงข้ามทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะ14พอตอนเช้าผมได้โทรติดต่อกลับไปขอคืนผมก็ได้ขับรถไปรับแถวๆเซเว่นหน้าซิตี้รีสอร์ทได้เจอกับคนที่เก็บโทรศัพท์ไปครับเค้าเหมือนเป็นคนสติไม่ดีครับ
พอผมกลับมาถึงบ้านเปิดโทรศัพท์ดูก็เจอรูปนี้ครับเหมือนว่าเค้าเอาไปถ่ายที่เกิดเหตุมา อย่างไรฝากช่วยประสานตามตำรวจหรือกู้ภัยไปเชคตามตึกร้างพิกัดที่ผมส่งรูปไปหน่อยนะครับเผื่อเค้าอยากได้กลับบ้าน”
โดยเมื่อวานนี้ (30 ก.ย. 68) ร.ต.อ.อิศราวุฒิ นาคยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับแจ้งพบโครงกระดูกมนุษย์บนอาคารร้าง ภายในซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43/1 ใกล้โชว์รูมรถยนต์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ จึงไปสอบสวนพร้อมด้วยแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเป็นอาคารปล่อยทิ้งร้างสูง 4 ชั้น บนชั้น 4 พบร่างผู้เสียชีวิตยังไม่ทราบเพศ นอนหงายอยู่บนเสื่อในสภาพเหลือแต่โครงกระดูก คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาราว 3-4 เดือน ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไม่พบว่าหลักฐานว่าผู้ตายเป็นใคร โดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนมาพักอาศัย กระทั่งมีอาการป่วยจนเสียชีวิต
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ข่าวคนนนท์ อัปเดตว่า “จนท.ตรวจสอบ เป็นชายชาวลำปาง 55 ปี พบญาติแล้ว เผย ผู้ตายออกจากบ้านที่ จ.เชียงใหม่หลายปี บอกจะมาทำงาน กทม.ก่อนขาดการติดต่อไปกว่า 1 ปี”
