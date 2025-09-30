หวิดดับ! แม่ละเมอ เดินตกระเบียง ชั้น 2 ก้านสมองเสียหาย ต้องฝึกพูดใหม่หมด
แม่ลูกสองชาวอังกฤษละเมอตกจากระเบียงชั้นสองของที่พัก Airbnb ในปารีสเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บาดเจ็บหนักและต้องเข้ารับการรักษาตัวนานกว่า 2 เดือน กำลังทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวและการพูด
สื่อต่างประเทศรายงานว่า นาง ไรน่า เฮเวริน (Raina Heverin) อายุ 42 ปี แม่ลูกสอง ชาวเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เดินทางไปพักผ่อนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ทริปที่เหมือนฝันกลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
สามีของไรน่า คือ นาย ไมเคิล เฮเวริน (Michael Heverin) วัย 45 ปี เล่าว่า ภรรยาของเขา ตกจากระเบียงชั้นสอง ของที่พัก Airbnb ที่ปารีส พวกเขาเชื่อว่าเธออาจจะมีอาการ ละเมอ หรือฝันร้าย จนทำให้พลัดตกลงไป
รุ่งเช้าวันถัดมา น้องชายของไรน่า เข้าไปในห้องพักของพี่สาว เนื่องจากมีแผนออกไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในวันนั้น เขาไม่พบเธอในห้อง ตอนแรกเขาคิดว่าพี่สาวอาจจะตื่นเช้าออกไปวิ่ง เพราะไรน่าเป็นคนที่ชอบวิ่งเป็นปกติ แต่น้องชายของเธอก็เห็นรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ที่เจ้าตัวเพิ่งซื้อวางอยู่ที่ประตู
หลังจากนั้น น้องชายของไรน่าก็ออกค้นหาและพบว่าพี่สาวนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ในลานด้านล่าง เขาจึงรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันที
ไรน่า เฮเวริน ได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง รวมถึง แขนหัก สะโพกหัก และมีรอยโรคที่ ก้านสมอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและการพูดของเธอ ทำให้ไรน่า ต้องอยู่ในอาการ โคม่า ในโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเกือบหนึ่งเดือน ก่อนจะฟื้นขึ้นมาในวันที่ 17 พฤษภาคม
สามีของไรน่า เล่าว่า ภรรยาของเขาต้องอยู่โรงพยาบาลรวมกว่า สองเดือน ก่อนจะเดินทางกลับอังกฤษได้ในวันที่ 11 มิถุนายน หลังจากนั้นเธอก็เข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลอีกแห่ง และปัจจุบันกำลังเข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้น
สามีระบุว่า รอยโรคที่ก้านสมองได้ ทำลายวิถีประสาท หลายส่วน ส่งผลให้เธอ สูญเสียการรับรู้ทางด้านขวา และ มีปัญหาด้านการพูด ปัจจุบันเธอต้องเรียนรู้การเดินและการพูดใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม ไรน่า ยังสามารถพูดและเรียงประโยคได้ แต่ น้ำเสียงไม่เหมือนเดิม และเธอจะรู้สึกเหนื่อยง่ายจากการพูด เนื่องจากต้องใช้พลังงานมาก เขามองว่าการที่เธอจะกลับไปใกล้เคียงกับสภาพร่างกายเดิมอาจต้องใช้เวลาอีก หลายปี เลยทีเดียว
