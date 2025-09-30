“อนุทิน” จับมือ “บิ๊กเล็ก” ลงพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ 3 ต.ค.นี้ ยันอาหารไม่มีขาดแคลน
นายกฯ “อนุทิน” พร้อมด้วย “บิ๊กเล็ก” เตรียมลงพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ เจ้าตัวยืนยัน อาหารไม่ได้ขาดแคลน
30 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยที่รัฐสภาถึงแผนการลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ ตนจะเดินทางไปยังชายแดนพร้อมกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดและแบ่งภารกิจให้ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์ตามแนวชายแดน
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ ทหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ ฝ่ายปกครองจะเน้นการดูแลประชาชนและการเตรียมแผนอพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง การแบ่งหน้าที่เช่นนี้จะช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น หากเกิดสถานการณ์อันตรายขึ้นมาอีกครั้ง เหมือนกับที่เคยมีประสบการณ์เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
นายอนุทินยืนยันว่า ศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพมีความพร้อมแล้ว โดยตั้งอยู่ในจังหวัดเดิม ไม่ได้มีการขยายพื้นที่ออกไป การจัดเตรียมทำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งนี้ การลงพื้นที่ชายแดนในระยะแรกจะครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนจังหวัดสระแก้วจะลงพื้นที่ในสัปดาห์ถัดไป
ส่วนกรณีที่มีข่าวความขาดแคลนอาหารของทหารนั้น นายกรัฐมนตรีได้สอบถามไปยังผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แล้ว และได้รับการยืนยันว่า อาหารไม่ได้ขาดแคลนอย่างแน่นอน
