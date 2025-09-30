อาคารเรียนถล่ม ทับเด็กขณะสวดมนต์ ดับแล้ว 3 ศพ ติดใต้ซากหลายสิบ
โรงเรียนสอนศาสนาถล่ม ขณะสวดมนต์ ดับแล้ว 3 ศพ เผย อาคารอยู่ระหว่างต่อเติม 2 ชั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต คาดฐานรากเก่ารับน้ำหนักไม่ไหว ทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลา ท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของผู้ปกครอง
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นที่เมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เมื่ออาคารเรียนของโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม “อัล โคซินี” พังถล่มลงมาอย่างไม่คาดคิด เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 ก.ย. 68)
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นักเรียนจำนวนมากกำลังรวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ในช่วงบ่าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บกว่า 100 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่คาดว่ายังมีนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกอย่างน้อย 38 คน
บรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโกลาหลและความเศร้าสลด ผู้ปกครองจำนวนมากต่างมารอคอยข่าวของบุตรหลานด้วยใจจดจ่อ หลายคนถึงกับร่ำไห้จนแทบขาดใจเมื่อเห็นชื่อลูกของตนเองบนกระดานรายชื่อผู้สูญหาย ทีมกู้ภัยหลายร้อยนายทำงานแข่งกับเวลาตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการค้นหาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวในช่วงเช้าวันอังคาร (30 ก.ย.) เนื่องจากโครงสร้างของซากอาคารที่ถล่มลงมาเกิดการสั่นไหว ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการถล่มซ้ำสอง
จากการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพบว่า สาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาจากการ “ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้มาตรฐาน”
อาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น และกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อต่อเติมขึ้นไปอีก 2 ชั้น แต่ฐานรากเก่าของอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตที่เทลงไปเพื่อสร้างชั้นที่ 3 ได้ ทำให้โครงสร้างทั้งหมดพังถล่มลงมาในที่สุด
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองซิโดอาร์โจยืนยันว่า ไม่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับการต่อเติมครั้งนี้ และชี้ว่ามาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่หละหลวมยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลทั่วประเทศอินโดนีเซีย
อ้างอิง : www.dailymail.co.uk
