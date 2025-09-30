ข่าวต่างประเทศ

อาคารเรียนถล่ม ทับเด็กขณะสวดมนต์ ดับแล้ว 3 ศพ ติดใต้ซากหลายสิบ

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 17:57 น.
โรงเรียนสอนศาสนาถล่ม ขณะสวดมนต์ ดับแล้ว 3 ศพ เผย อาคารอยู่ระหว่างต่อเติม 2 ชั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต คาดฐานรากเก่ารับน้ำหนักไม่ไหว ทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลา ท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของผู้ปกครอง

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นที่เมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เมื่ออาคารเรียนของโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม “อัล โคซินี” พังถล่มลงมาอย่างไม่คาดคิด เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 ก.ย. 68)

Rescuers search for survivors after a building collapsed at an Islamic boarding school, in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
Rescuers inspect a collapsed building at an Islamic boarding school as they search for survivors, in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)

เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นักเรียนจำนวนมากกำลังรวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ในช่วงบ่าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บกว่า 100 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่คาดว่ายังมีนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกอย่างน้อย 38 คน

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT – A rescuer attempts to remove the trapped body of a victim after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
Rescuers search for survivors after a building collapsed at an Islamic boarding school, in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT – A rescuer attempts to remove the trapped body of a victim after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
Rescuers pull out a survivor from a collapsed building at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)

บรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโกลาหลและความเศร้าสลด ผู้ปกครองจำนวนมากต่างมารอคอยข่าวของบุตรหลานด้วยใจจดจ่อ หลายคนถึงกับร่ำไห้จนแทบขาดใจเมื่อเห็นชื่อลูกของตนเองบนกระดานรายชื่อผู้สูญหาย ทีมกู้ภัยหลายร้อยนายทำงานแข่งกับเวลาตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการค้นหาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวในช่วงเช้าวันอังคาร (30 ก.ย.) เนื่องจากโครงสร้างของซากอาคารที่ถล่มลงมาเกิดการสั่นไหว ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการถล่มซ้ำสอง

A woman is assisted to walk away after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
Rescuers search for victims survivors after a building under construction collapsed, at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
Rescuers pull out a survivor from a collapsed building at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)

จากการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพบว่า สาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาจากการ “ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้มาตรฐาน”

อาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น และกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อต่อเติมขึ้นไปอีก 2 ชั้น แต่ฐานรากเก่าของอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตที่เทลงไปเพื่อสร้างชั้นที่ 3 ได้ ทำให้โครงสร้างทั้งหมดพังถล่มลงมาในที่สุด

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองซิโดอาร์โจยืนยันว่า ไม่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับการต่อเติมครั้งนี้ และชี้ว่ามาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่หละหลวมยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลทั่วประเทศอินโดนีเซีย

A woman is assisted to walk away after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
A woman is comforted as she weeps while rescue work is underway after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Trisnadi)

อ้างอิง : www.dailymail.co.uk

 

