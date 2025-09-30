ตำรวจญี่ปุ่นรวบหญิงค้ากาม ฐานความผิดแต่งเรื่อง หลอกให้เปย์เป็นล้าน
ตำรวจญี่ปุ่นรวบหญิงค้ากามวัย ผิดฉ้อโกง เนื่องจากแต่งเรื่อง หลอกให้ผู้ชายเปย์ อ้างว่าค้าบริการทางเพศเพราะไม่มีค่าเล่าเรียน แต่จริงๆเอาเป็นให้หนุ่มในบาร์โฮส
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวได้จับกุม น.ส.เอ (นามสมมุติ) หญิงวัย 25 ปี ฐานความผิดฉ้อโกง หลังจากที่เธอหลอกชายวัย 50 ปี ซึ่งเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อบริการทางเพศเธอว่าเธอต้องค้าบริการเพราะเอาเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียน แต่จริงๆแล้วใช้เงินไปเปย์ผู้ชายในบาร์โฮส
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่มีนาคม 2567 ซึ่งหญิงคนดังกล่าวได้หลอกชายในช่วงอายุ 50 ปีว่า เธออาจจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนได้ ทำให้ฝ่ายชายสงสารและให้เงินเธอไป 121,000 บาท (560,000 เยน) พร้อมกันนี้ยังเคยหลอกฝ่ายชายด้วยว่าเธอต้องนำเงินไปใช้หนี้ให้แม่ด้วย และได้เงินไปอีก 2 ล้านบาท (10 ล้านเยน)
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาพบว่าหญิงคนดังกล่าวได้นำเงินก้อนดังกล่าวไปใช้ในการเที่ยวบาร์โฮส และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
จากการตรวจสอบมือถือของผู้ก่อเหตุพบว่าเธอได้ทำการบันทึกคู่มือในการหลอกและตุ๋นเงินผู้ชาย โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนต่อไป แต่เบื้องต้นฝ่ายหญิงได้สารภาพแล้วว่าหลอกผู้ชายจริง
