แอต.มาดริด พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง แอตเลติโก มาดริด พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ที่สนาม ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แอต.มาดริด VS แฟร้งค์เฟิร์ต ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : แอตเลติโก มาดริด พบ แฟร้งค์เฟิร์ต
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอตเลติโก มาดริด
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะไม่มีชื่อของ โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ กับ ธิอาโก้ อัลมาด้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ จอห์นนี่ การ์โดโซ่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ญอเรนเต้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, เคลม็องต์ ล็องเลต์, เดวิด ฮันค์โก้ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, นิโก้ กอนซาเลซ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ กับ อเล็กซานเดอร์ ซอร์ลอธ
แฟร้งค์เฟิร์ต
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพอินทรีแดงดำ ภายใต้การคุมทัพของ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ราสมุส คริสเตนเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเชล เซตเตเรอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เอ็นดัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เตอาต, นาเธเนียล บราวน์ แดนกลางเป็น เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โ0นาธาน บัวร์คาร์ดท์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – แฟร้งค์เฟิร์ต
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอตเลติโก มาดริด
- 27/09/25 ชนะ เรอัล มาดริด 5-2 (ลาลีกา)
- 24/09/25 ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 3-2 (ลาลีกา)
- 21/09/25 เสมอ มายอร์ก้า 1-1 (ลาลีกา)
- 17/09/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ลาลีกา)
แฟร้งค์เฟิร์ต
- 27/09/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 6-4 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-4 (บุนเดสลีกา)
- 18/09/25 ชนะ กาลาตาซาราย 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 12/09/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 30/08/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอตเลติโก มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ญอเรนเต้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, เคลม็องต์ ล็องเลต์, เดวิด ฮันค์โก้ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, นิโก้ กอนซาเลซ – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
แฟร้งค์เฟิร์ต (4-2-3-1) : มิเชล เซตเตเรอร์ (GK) – เอ็นดัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เตอาต, นาเธเนียล บราวน์ – เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ – โจนาธาน บัวร์คาร์ดท์
Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 1-0 แฟร้งค์เฟิร์ต
แอตเลติโก มาดริด ถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงหลัง ไร้พ่ายมา 3 เกมติดต่อกัน แถมล่าสุดยังถล่มคู่ปรับร่วมเมืองอย่าง เรอัล มาดริด มาได้แบบขาดลอย ส่วนทางด่าน แฟร้งค์เฟิร์ต แม้ภาพรวมจะยังดูดี แต่ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวา ชนะ 4 แพ้ 2 ใน 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ แต่ยังเชื่อว่าเกมนี้ทัพตราหมีน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจีบ
