แอต.มาดริด พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:16 น.
87

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง แอตเลติโก มาดริด พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ที่สนาม ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แอต.มาดริด VS แฟร้งค์เฟิร์ต ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : แอตเลติโก มาดริด พบ แฟร้งค์เฟิร์ต
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Atlético de Madrid

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอตเลติโก มาดริด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะไม่มีชื่อของ โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ กับ ธิอาโก้ อัลมาด้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ จอห์นนี่ การ์โดโซ่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ญอเรนเต้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, เคลม็องต์ ล็องเลต์, เดวิด ฮันค์โก้ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, นิโก้ กอนซาเลซ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ กับ อเล็กซานเดอร์ ซอร์ลอธ

Credit : X @Atleti

แฟร้งค์เฟิร์ต

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพอินทรีแดงดำ ภายใต้การคุมทัพของ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ราสมุส คริสเตนเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเชล เซตเตเรอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เอ็นดัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เตอาต, นาเธเนียล บราวน์ แดนกลางเป็น เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โ0นาธาน บัวร์คาร์ดท์

Credit : X @Eintracht

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – แฟร้งค์เฟิร์ต

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอตเลติโก มาดริด

  • 27/09/25 ชนะ เรอัล มาดริด 5-2 (ลาลีกา)
  • 24/09/25 ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 3-2 (ลาลีกา)
  • 21/09/25 เสมอ มายอร์ก้า 1-1 (ลาลีกา)
  • 17/09/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ลาลีกา)

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 27/09/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 6-4 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-4 (บุนเดสลีกา)
  • 18/09/25 ชนะ กาลาตาซาราย 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 12/09/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 30/08/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : Atlético de Madrid

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอตเลติโก มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ญอเรนเต้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, เคลม็องต์ ล็องเลต์, เดวิด ฮันค์โก้ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, นิโก้ กอนซาเลซ – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

แฟร้งค์เฟิร์ต (4-2-3-1) : มิเชล เซตเตเรอร์ (GK) – เอ็นดัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เตอาต, นาเธเนียล บราวน์ – เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ – โจนาธาน บัวร์คาร์ดท์

Credit : X @Eintracht

Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 1-0 แฟร้งค์เฟิร์ต

แอตเลติโก มาดริด ถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงหลัง ไร้พ่ายมา 3 เกมติดต่อกัน แถมล่าสุดยังถล่มคู่ปรับร่วมเมืองอย่าง เรอัล มาดริด มาได้แบบขาดลอย ส่วนทางด่าน แฟร้งค์เฟิร์ต แม้ภาพรวมจะยังดูดี แต่ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวา ชนะ 4 แพ้ 2 ใน 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ แต่ยังเชื่อว่าเกมนี้ทัพตราหมีน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจีบ

 

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

13 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

14 นาที ที่แล้ว
โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

17 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

28 นาที ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

31 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas

Bas

