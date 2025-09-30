ข่าวกีฬาฟุตบอล

กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:39 น.
478
Credit : Liverpool FC

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม แรมส์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กาลาตาซาราย VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : แรมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Liverpool FC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

กาลาตาซาราย

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โอคาน บูรุค ไม่มีรายงานนักเตะบาเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามในทุกตำแหน่ง

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูการ์ชาน ชากีร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โรแลนด์ ซาลไล, เดวินซอน ซานเชซ, วิลฟรีด ซิงโก, เอเรน เอลมาลี่ แดนกลางเป็น ลูคัส ตอร์เรร่า, มาริโอ เลอมิน่า แนวรุกนำทัพมาโดย ยูนุส อัคกุน, อิลคาย กุนโดกัน, เลรอย ซาเน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคเตอร์ โอซิมเฮน

Credit : Galatasaray

ลิเวอร์พูล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิมา โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ กาลาตาซาราย – ลิเวอร์พูล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 28/07/11 กาลาตาซาราย 3-0 ลิเวอร์พูล (กระชับมิตร)
  • 05/12/06 กาลาตาซาราย 3-2 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/06 ลิเวอร์พูล 3-2 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/02/02 กาลาตาซาราย 1-1 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 20/02/02 ลิเวอร์พูล 0-0 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

กาลาตาซาราย

  • 26/09/25 ชนะ อลันยาสปอร์ 2-0 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
  • 22/09/25 ชนะ คอนยาสปอร์ 3-1 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
  • 18/09/25 แพ้ แฟรงค์เฟิร์ต 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ เอยุปสกอร์ 2-0 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
  • 30/08/25 ชนะ ริเซสปอร์ 3-1 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)

ลิเวอร์พูล

  • 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/25 ชนะ แอต.มาดริด 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Galatasaray

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

กาลาตาซาราย (4-2-3-1) : อูการ์ชาน ชากีร์ (GK) – โรแลนด์ ซาลไล, เดวินซอน ซานเชซ, วิลฟรีด ซิงโก, เอเรน เอลมาลี่ – ลูคัส ตอร์เรร่า, มาริโอ เลอมิน่า – ยูนุส อัคกุน, อิลคาย กุนโดกัน, เลรอย ซาเน่ – วิคเตอร์ โอซิมเฮน

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิมา โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ทายผลบอล กาลาตาซาราย 1-2 ลิเวอร์พูล

กาลาตาซาราย ภาพรวมฟอร์มในลีกถือว่ายอดเยี่ยม แต่สวนทางกับเกมฟุตบอลยุโรป ที่โดยถลุงยับมาในเกมแรก ส่วนทางด้าน ลิเวอร์พูล เพิ่งแพ้เป็นเกมแรกในซีซั่นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นชนะรวดทุกเกม เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาอึดอัดพอสมควร และมองว่าทีมเยือนน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ

 

