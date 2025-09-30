กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม แรมส์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กาลาตาซาราย VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : แรมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
กาลาตาซาราย
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โอคาน บูรุค ไม่มีรายงานนักเตะบาเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามในทุกตำแหน่ง
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูการ์ชาน ชากีร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โรแลนด์ ซาลไล, เดวินซอน ซานเชซ, วิลฟรีด ซิงโก, เอเรน เอลมาลี่ แดนกลางเป็น ลูคัส ตอร์เรร่า, มาริโอ เลอมิน่า แนวรุกนำทัพมาโดย ยูนุส อัคกุน, อิลคาย กุนโดกัน, เลรอย ซาเน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคเตอร์ โอซิมเฮน
ลิเวอร์พูล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิมา โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ กาลาตาซาราย – ลิเวอร์พูล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 28/07/11 กาลาตาซาราย 3-0 ลิเวอร์พูล (กระชับมิตร)
- 05/12/06 กาลาตาซาราย 3-2 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/06 ลิเวอร์พูล 3-2 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/02/02 กาลาตาซาราย 1-1 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 20/02/02 ลิเวอร์พูล 0-0 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
กาลาตาซาราย
- 26/09/25 ชนะ อลันยาสปอร์ 2-0 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
- 22/09/25 ชนะ คอนยาสปอร์ 3-1 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
- 18/09/25 แพ้ แฟรงค์เฟิร์ต 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ เอยุปสกอร์ 2-0 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
- 30/08/25 ชนะ ริเซสปอร์ 3-1 (ซูเปอร์ลีก ตุรกี)
ลิเวอร์พูล
- 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/25 ชนะ แอต.มาดริด 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
กาลาตาซาราย (4-2-3-1) : อูการ์ชาน ชากีร์ (GK) – โรแลนด์ ซาลไล, เดวินซอน ซานเชซ, วิลฟรีด ซิงโก, เอเรน เอลมาลี่ – ลูคัส ตอร์เรร่า, มาริโอ เลอมิน่า – ยูนุส อัคกุน, อิลคาย กุนโดกัน, เลรอย ซาเน่ – วิคเตอร์ โอซิมเฮน
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิมา โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ทายผลบอล กาลาตาซาราย 1-2 ลิเวอร์พูล
กาลาตาซาราย ภาพรวมฟอร์มในลีกถือว่ายอดเยี่ยม แต่สวนทางกับเกมฟุตบอลยุโรป ที่โดยถลุงยับมาในเกมแรก ส่วนทางด้าน ลิเวอร์พูล เพิ่งแพ้เป็นเกมแรกในซีซั่นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นชนะรวดทุกเกม เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาอึดอัดพอสมควร และมองว่าทีมเยือนน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: