อนุทิน ดีใจคะแนนนิยมพุ่ง ย้ำไม่หลงกระแส ก่อนหลุดปลื้ม สีหศักดิ์
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยอมรับดีใจคะแนนนิยมพุ่ง ชี้ดั่งน้ำทิพย์ชโลมจิตแต่ต้องไม่ให้กลายเป็นยาพิษ พร้อมเผยถึง สีหศักดิ์ ทำหน้าที่บนเวที UNGA ได้ดี
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายการเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการได้หยิบยกประเด็นผลสำรวจกระแสความนิยมล่าสุดของนิด้าโพลเกี่ยวกับคะแนนความนิยมที่หากต้องเลือกนายกฯ กันใหม่ ใครจะได้คะแนนความนิยมมากที่สุดไปครอง ซึ่งผลออกมาอันดับ 1 คือ ยังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้มากถึง 27.28 เปอร์เซนต์
รองลงมา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน 22.80 % และอันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 20.44 %
อย่างไรก็ดี เมื่อย้อนไปดูตั้งแต่ผลสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 กระทั่งมาไตรมาส 3 นั้น คะแนนนิยมส่วนตัวของนายอนุทินเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
จากไตรมาสแรกคะแนนนิยมยังอยู่ที่ 2.85 % จากนั้นไตรมาสที่ 2 ขยับมาอีกเล็กๆ 9.64 % ก่อนที่ไตรมาสล่าสุดตะพุ่งแตะที่ 29.44 % สวนทางกับ “เท้ง ณัฐพงษ์” ที่แม้จะยังได้คะแนนนิยมดีกว่านายกฯ คนปัจจุบัน แต่หากย้อนไปดูผลสำรวจที่ผ่านมาจะทราบทันทีว่า กระแสของหัวหน้าพรรคปชน. ตกลงชัดเจนจาก 31.48% มาอยู่ที่ 22 % ในการสำรวจครั้งที่สาม
ด้วยเหตุนี้ นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย จึงได้กล่าวถึงโพลความนิยมทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นว่า ตนและพรรคภท.ต้องไม่หลงใหลได้ปลื้มกับความนิยม แต่ก็ดีใจและยอมรับขณะเดียวกันก็เป็นแรงกดดันในการทำงาน แต่ต้องไม่ท้อถอย
เจ้าตัวเน้นถึงผลสำรวจล่าสุดนี้ยังถือเป็น “เครื่องเตือนสติ” ว่า มีความคาดหวังเกิดขึ้นจากประชาชน และการที่ประชาชนคาดหวัง ตลอดจนยังให้กำลังใจให้ความเชื่อมั่นนั้นก็ถือเป็นน้ำทิพย์ชโลมจิตใจ ! แต่ก็ต้องทำงานตอบแทนอย่างหนัก เพื่อไม่ให้น้ำทิพย์เป็นยาพิษ
ต่อมายังหยิบยกสไตล์การทำงานของพรรคภูมิใจไทย ”ทำได้เร็วทำได้เลย“ ซึ่งในช่วงระยะเวลาไม่นาน เป็นรูปแบบการทำงานของพรรคภท. ที่ผ่านมาอาจอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยต้องการเห็นผลแบบควิกวินจึงมีความคล่องตัวและถนัดทำงานแบบควิกวิน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลนี้ต้องวางแผนรากฐานในระยะยาวเพื่อที่จะส่งต่อรัฐบาลชุดต่อไปหลังการเลือกตั้ง ยืนยันนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานั้น รัฐบาลทีมงานทั้งหมดจะต้องทำทันที
เมื่อถามยังคุยกับพรรคประชาชนได้ใช่หรือไม่ ? อีกฝ่ายกล่าวว่า ยังคุยได้ทุกอย่าง
ส่วนกรณี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงบนเวที UNGA นั้น นายอนุทินระบุชัดเจนว่า ตนเองต้องขอชื่นชมในการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบของนายสีหศักดิ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งสื่อสารไปยังนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นคนแต่งตั้งให้มาทำงานและดูแลเรื่องนี้โดยตรงจึงอดไม่ได้ที่จะภาคภูมิใจไปด้วย.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สรุปคำแถลงนโยบาย อนุทิน กำหนดมาตราการแก้ปัญหาประเทศ 5 ด้าน
- อนุทิน นำข้าราชการร่วมแสดงพลังเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย“ ประจำปี 68
- อนุทิน ลุยเช็กกลางดึก เร่งซ่อมถนนยุบ มั่นใจอาคารใกล้เคียงไม่ทรุดเพิ่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: