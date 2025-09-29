ข่าว

อนุทิน ดีใจคะแนนนิยมพุ่ง ย้ำไม่หลงกระแส ก่อนหลุดปลื้ม สีหศักดิ์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 12:24 น.
71

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยอมรับดีใจคะแนนนิยมพุ่ง ชี้ดั่งน้ำทิพย์ชโลมจิตแต่ต้องไม่ให้กลายเป็นยาพิษ พร้อมเผยถึง สีหศักดิ์ ทำหน้าที่บนเวที UNGA ได้ดี

จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายการเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการได้หยิบยกประเด็นผลสำรวจกระแสความนิยมล่าสุดของนิด้าโพลเกี่ยวกับคะแนนความนิยมที่หากต้องเลือกนายกฯ กันใหม่ ใครจะได้คะแนนความนิยมมากที่สุดไปครอง ซึ่งผลออกมาอันดับ 1 คือ ยังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้มากถึง 27.28 เปอร์เซนต์

รองลงมา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน 22.80 % และอันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 20.44 %

อย่างไรก็ดี เมื่อย้อนไปดูตั้งแต่ผลสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 กระทั่งมาไตรมาส 3 นั้น คะแนนนิยมส่วนตัวของนายอนุทินเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

ภาพ @นิด้าโพล

จากไตรมาสแรกคะแนนนิยมยังอยู่ที่ 2.85 % จากนั้นไตรมาสที่ 2 ขยับมาอีกเล็กๆ 9.64 % ก่อนที่ไตรมาสล่าสุดตะพุ่งแตะที่ 29.44 % สวนทางกับ “เท้ง ณัฐพงษ์” ที่แม้จะยังได้คะแนนนิยมดีกว่านายกฯ คนปัจจุบัน แต่หากย้อนไปดูผลสำรวจที่ผ่านมาจะทราบทันทีว่า กระแสของหัวหน้าพรรคปชน. ตกลงชัดเจนจาก 31.48% มาอยู่ที่ 22 % ในการสำรวจครั้งที่สาม

ด้วยเหตุนี้ นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย จึงได้กล่าวถึงโพลความนิยมทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นว่า ตนและพรรคภท.ต้องไม่หลงใหลได้ปลื้มกับความนิยม แต่ก็ดีใจและยอมรับขณะเดียวกันก็เป็นแรงกดดันในการทำงาน แต่ต้องไม่ท้อถอย

เจ้าตัวเน้นถึงผลสำรวจล่าสุดนี้ยังถือเป็น “เครื่องเตือนสติ” ว่า มีความคาดหวังเกิดขึ้นจากประชาชน และการที่ประชาชนคาดหวัง ตลอดจนยังให้กำลังใจให้ความเชื่อมั่นนั้นก็ถือเป็นน้ำทิพย์ชโลมจิตใจ ! แต่ก็ต้องทำงานตอบแทนอย่างหนัก เพื่อไม่ให้น้ำทิพย์เป็นยาพิษ

ต่อมายังหยิบยกสไตล์การทำงานของพรรคภูมิใจไทย ”ทำได้เร็วทำได้เลย“ ซึ่งในช่วงระยะเวลาไม่นาน เป็นรูปแบบการทำงานของพรรคภท. ที่ผ่านมาอาจอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยต้องการเห็นผลแบบควิกวินจึงมีความคล่องตัวและถนัดทำงานแบบควิกวิน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลนี้ต้องวางแผนรากฐานในระยะยาวเพื่อที่จะส่งต่อรัฐบาลชุดต่อไปหลังการเลือกตั้ง ยืนยันนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานั้น รัฐบาลทีมงานทั้งหมดจะต้องทำทันที

เมื่อถามยังคุยกับพรรคประชาชนได้ใช่หรือไม่ ? อีกฝ่ายกล่าวว่า ยังคุยได้ทุกอย่าง

ส่วนกรณี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงบนเวที UNGA นั้น นายอนุทินระบุชัดเจนว่า ตนเองต้องขอชื่นชมในการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบของนายสีหศักดิ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งสื่อสารไปยังนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นคนแต่งตั้งให้มาทำงานและดูแลเรื่องนี้โดยตรงจึงอดไม่ได้ที่จะภาคภูมิใจไปด้วย.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

3 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

8 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

21 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 12:20 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 12:24 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button