ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ไครัต พบ เรอัล มาดริด ที่สนาม ออร์ตาลิก สตาดิโอน เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ไครัต VS เรอัล มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : ไครัต พบ เรอัล มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 23.45 น.
- สนาม : ออร์ตาลิก สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ไครัต อัลมาตี้
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ราฟาเอล อูราซบัคติน จะไม่มีชื่อของ เอลแดร์ ซานตาน่า, ชูเอา เปาโล เตมีร์ลัน อานาร์เบคอฟ กับ จอร์จี้ ซาเรีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ ซารุตสคีฟ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เชอร์คาน คาลมูซ่า พร้อมกองหลัง 4 คน เออร์คิน ทาปาลอฟ, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, อีกอร์ โซโรกิน, หลุยส์ มาต้า แดนกลางเป็น ดามีร์ คาซาบูลัต, โอฟรี่ อารัด แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซานเดร มรินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี โกรมิโค ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดัสแตน แซตปาเอฟ
เรอัล มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ภายใต้การคุมทัพของ ชาบี อลอนโซ่ จะยังไม่มีชื่อของ ดานี่ การ์บาฆาล, เอแดร์ มิลิเตา, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, อันโตนิโอ รูดิเกอร์ และ แฟร์กล็องด์ เมนดี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นธิโบต์ กูร์กตัวส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส, ฟราน การ์เซีย แดนกลางเป็น เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ออเรเลียง ชูอาเมนี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟรานโก้ มัสตานตูโอโน่, อาร์ด้า กือแลร์, วินิซิอุส จูเนียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คิลิยัน เอ็มบัปเป้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ไครัต – เรอัล มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ไครัต
- 22/09/25 ชนะ เซนิส 3-1 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/25 แพ้ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/25 ชนะ อัคโตบี 1-0 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
- 31/08/25 ชนะ อ็อกซ์เซตเพส ก็อคเชเตา 1-0 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/25 เสมอ เซลติก 0-0 (ชนะจุดโทษ 3-2, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก)
เรอัล มาดริด
- 27/09/25 แพ้ แอต.มาดริด 2-5 (ลา ลีกา)
- 23/09/25 ชนะ เลบันเต้ 4-1 (ลา ลีกา)
- 20/09/25 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลา ลีกา)
- 16/09/25 ชนะ มาร์กเซย 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 (ลา ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ไครัต (4-2-3-1) : เชอร์คาน คาลมูซ่า (GK) – เออร์คิน ทาปาลอฟ, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, อีกอร์ โซโรกิน, หลุยส์ มาต้า – ดามีร์ คาซาบูลัต, โอฟรี่ อารัด – อเล็กซานเดร มรินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี โกรมิโค – ดัสแตน แซตปาเอฟ
เรอัล มาดริด (4-2-3-1) : ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (GK) – ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส, ฟราน การ์เซีย – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ออเรเลียง ชูอาเมนี่ – ฟรานโก้ มัสตานตูโอโน่, อาร์ด้า กือแลร์, วินิซิอุส จูเนียร์ – คิลิยัน เอ็มบัปเป้
Thaiger ทายผลบอล ไครัต 0-3 เรอัล มาดริด
ไครัต ถือว่าทำผลงานช่วงหลังได้ค่อนข้างดี ชนะได้ถึง 4 เกมในทุกรายการ แต่ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก นัดแรก กลับแพ้แบบยับเยิน ส่วนทางด้าน เรอัล มาดริด เองก็เพิ่งแพ้เกมดาร์บี้ แมตช์ แบบย่อยยับ แต่ผลงานก่อนหน้านี้ถือว่ายอดเยี่ยม แถมเกมแรกในถ้วยยุโรปก็ยังไว้ใจได้ เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นทัพโลส บลังโกส ที่จะบุกมาถล่มเจ้าบ้านแบบขาดลอย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: