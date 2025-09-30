ข่าวกีฬาฟุตบอล

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:02 น.
63

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ไครัต พบ เรอัล มาดริด ที่สนาม ออร์ตาลิก สตาดิโอน เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ไครัต VS เรอัล มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : ไครัต พบ เรอัล มาดริด
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 23.45 น.
  • สนาม : ออร์ตาลิก สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Real Madrid C.F.

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ไครัต อัลมาตี้

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ราฟาเอล อูราซบัคติน จะไม่มีชื่อของ เอลแดร์ ซานตาน่า, ชูเอา เปาโล เตมีร์ลัน อานาร์เบคอฟ กับ จอร์จี้ ซาเรีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ ซารุตสคีฟ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เชอร์คาน คาลมูซ่า พร้อมกองหลัง 4 คน เออร์คิน ทาปาลอฟ, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, อีกอร์ โซโรกิน, หลุยส์ มาต้า แดนกลางเป็น ดามีร์ คาซาบูลัต, โอฟรี่ อารัด แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซานเดร มรินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี โกรมิโค ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดัสแตน แซตปาเอฟ

Credit : ФК Кайрат / FC Kairat

เรอัล มาดริด

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ภายใต้การคุมทัพของ ชาบี อลอนโซ่ จะยังไม่มีชื่อของ ดานี่ การ์บาฆาล, เอแดร์ มิลิเตา, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, อันโตนิโอ รูดิเกอร์ และ แฟร์กล็องด์ เมนดี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นธิโบต์ กูร์กตัวส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส, ฟราน การ์เซีย แดนกลางเป็น เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ออเรเลียง ชูอาเมนี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟรานโก้ มัสตานตูโอโน่, อาร์ด้า กือแลร์, วินิซิอุส จูเนียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คิลิยัน เอ็มบัปเป้

Credit : Real Madrid C.F.

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ไครัต – เรอัล มาดริด

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ไครัต

  • 22/09/25 ชนะ เซนิส 3-1 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
  • 18/09/25 แพ้ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/25 ชนะ อัคโตบี 1-0 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
  • 31/08/25 ชนะ อ็อกซ์เซตเพส ก็อคเชเตา 1-0 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
  • 26/08/25 เสมอ เซลติก 0-0 (ชนะจุดโทษ 3-2, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก)

เรอัล มาดริด

  • 27/09/25 แพ้ แอต.มาดริด 2-5 (ลา ลีกา)
  • 23/09/25 ชนะ เลบันเต้ 4-1 (ลา ลีกา)
  • 20/09/25 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลา ลีกา)
  • 16/09/25 ชนะ มาร์กเซย 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 (ลา ลีกา)
Credit : ФК Кайрат / FC Kairat

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ไครัต (4-2-3-1) : เชอร์คาน คาลมูซ่า (GK) – เออร์คิน ทาปาลอฟ, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, อีกอร์ โซโรกิน, หลุยส์ มาต้า – ดามีร์ คาซาบูลัต, โอฟรี่ อารัด – อเล็กซานเดร มรินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี โกรมิโค – ดัสแตน แซตปาเอฟ

เรอัล มาดริด (4-2-3-1) : ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (GK) – ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส, ฟราน การ์เซีย – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ออเรเลียง ชูอาเมนี่ – ฟรานโก้ มัสตานตูโอโน่, อาร์ด้า กือแลร์, วินิซิอุส จูเนียร์ – คิลิยัน เอ็มบัปเป้

Credit : Real Madrid C.F.

Thaiger ทายผลบอล ไครัต 0-3 เรอัล มาดริด

ไครัต ถือว่าทำผลงานช่วงหลังได้ค่อนข้างดี ชนะได้ถึง 4 เกมในทุกรายการ แต่ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก นัดแรก กลับแพ้แบบยับเยิน ส่วนทางด้าน เรอัล มาดริด เองก็เพิ่งแพ้เกมดาร์บี้ แมตช์ แบบย่อยยับ แต่ผลงานก่อนหน้านี้ถือว่ายอดเยี่ยม แถมเกมแรกในถ้วยยุโรปก็ยังไว้ใจได้ เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นทัพโลส บลังโกส ที่จะบุกมาถล่มเจ้าบ้านแบบขาดลอย

 

