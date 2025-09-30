“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า
แอลซีอาร์ ฮอนด้า ยืนยัน ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิดสัญชาติไทย จะไม่ได้แข่งกับทีมต่อในฤดูกาลหน้า โดย คิงคองก้อง จะไปไปแข่งที่ WorldSBK แทน
แอลซีอาร์ ฮอนด้า ได้ยืนยันว่าฤดูกาลหน้า ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักแข่งสัญชาติไทยคนแรกของประวัติศาสตร์โมโตจีพี จะไม่ได้แข่งให้กับทีมในฤดูกาลหน้า
โดยลูซิโอ เช็คคิเนลโล หัวหน้าทีมแอลซีอาร์ ฮอนด้า กล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า ปีที่แรกของ สมเกียรติ จันทรา มันไม่ง่าย เพราะเขาได้รับบาดเจ็บสองครั้ง ทำให้เขาไม่สามารถเติบโตได้อย่างคงที่
เราให้คุณค่าอย่างมากกับความร่วมมือ ความมุ่งมั่นในการผลักดัน และเขาสามารถทำแต้มได้ ก้องทำประวัติศาสตร์เป็นนักบิดคนแรกของไทยในการแข่งขันระดับสูงสุด เราขออวยพรให้เขามีอนาคตที่สดใสและแนวโน้มที่ดีกับทีม ฮอนด้า เฮชอาร์ซี ในการแข่งขัน WorldSBK (ซูเปอร์ไบค์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ)”
สำหรับ “คิงคองก้อง” ทำคะแนนได้ 3 คะแนน หลังจบอันดับที่ 15 ในสามสนามได้แก่ที่เนเธอร์แลนด์, ซานมาริโน และ ญี่ปุ่น ซึ่ง ก้อง สมเกียรติ ได้รับบาดเจ็บ 2 ครั้ง ทำให้พลาดลงแข่งไปถึง 5 สนาม
