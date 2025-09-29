เพจดัง เปิดปม “นักร้องสาว” ขายหนังสือสวดมนต์ เนื้อหาเพี้ยน คนตรวจเป็นพระ ป.ธ.9
เพจ ‘บิ๊กเกรียน’ เปิดประเด็นนักร้องสาวทรงเพรียว ขายหนังสือสวดมนต์นับหมื่นเล่ม แต่เนื้อหาบทสวดถูกดัดแปลงจากต้นฉบับ ชี้คนซื้อจนคนขายรวย
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์วันนี้ (29 ก.ย. 68) เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง บิ๊กเกรียน ได้ออกมาโพสต์ข้อความกล่าวหา นักร้องสาวทรงเพรียว รายหนึ่ง ว่ามีการจัดทำและจำหน่ายหนังสือสวดมนต์ที่เนื้อหาบทสวดผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
“โป๊ะ!นักร้องสาวทรงเพียว ทำหนังสือสวดมนต์ขายเป็นหมื่นๆเล่ม มั่วบทสวดผิดเพี้ยน อย่ามารำมวยไทยใส่ บิ๊กเกรียน นะคะ”
เพจบิ๊กเกรียน ได้อธิบายถึงข้อสังเกตของประเด็นดราม่าหนังสือบทสวดมนต์ดังกล่าวว่า นื้อหาบทสวดผิดเพี้ยน การนำภาพหน้าหนังสือมาเปรียบเทียบกับบทสวดที่ถูกต้อง เพื่อชี้ให้เห็นความคลาดเคลื่อนทางเนื้อหา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเด็นนี้
“พิสูจน์อักษร เป็นพระ ป.ธ.๙ บทสวดพลิกชีวิต เอามาจากคน ต ไปแล้ว ตัวนักร้องสาวทรงเพียวนำบทสวดมายำ ผิด-ถูก รวมเล่มขาย”
นอกจากนี้ยัง อ้างอิงที่มาไม่ถูกต้อง! มีการอ้างว่าบทสวดมาจากพระอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพไปแล้ว แต่กลับถูกนำมาดัดแปลงแก้ไขจนไม่ตรงกับต้นฉบับเดิม และจุดสำคัญที่คนส่วนใหญ่ตั้งคำถามคือ ทำไมหนังสือบทสวดมนต์ถึงไม่แจกฟรี? แถมยังมียอดขายเป็นจำนวนมาก จนเพจบิ๊กเกรียนถึงกับแซะว่า
“หยุดตั้งสติ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ คนซื้อจน ไม่ได้สวดแล้วพลิกชีวิตรวย แต่ คนขายหนังสือสวดมนต์ บทสวดมั่วๆเค้ารวย ค่ะ”
ล่าสุด เพจบิ๊กเกรียน แฉ นักร้องสาวทำหนังสือบทสวดมนต์ ส่งเลขาฯ มาขู่แอดมินเพจ “บทสวดมนต์พลิกชีวิตรวย เริ่มสนุก ส่งเลขาฯมาขู่ บิ๊กเกรียน”
นักร้องสาวคนนี้คือใคร?
ขณะนี้ สื่อทุกสำนักที่รายงานข่าวยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักร้องสาวคนดังกล่าว เนื่องจากยังเป็นข้อกล่าวหาที่รอการพิสูจน์และคำชี้แจงจากเจ้าตัว มีเพียงคำใบ้ว่าเป็น ‘นักร้องสาวรูปร่างเพรียว’ เท่านั้น การไม่ระบุชื่อถือเป็นไปตามหลักจริยธรรมสื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายหมิ่นประมาท
ขณะที่ส่วนใหญ่ก็ยังเดาไม่ออก รอบิ๊กเกรียนเฉลย ว่าหมายถึงนักร้องคนไหน
แม้ชาวเน็ตบางส่วนจะพยายามเชื่อมโยงกับกรณีของคนบันเทิงคนอื่นที่เคยจำหน่ายวัตถุมงคลหรือหนังสือสวดมนต์ในอดีต แต่ต้องย้ำว่ากรณีนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่และยังไม่มีการยืนยันตัวบุคคล
เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ประเด็นด้านความเชื่อ แต่ยังเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเพราะ หากพบว่าเนื้อหาไม่ตรงตามที่อ้างอิง อาจเข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง
ผู้ที่ซื้อหนังสือไปและรู้สึกว่าได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือสินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณา สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166 หรือผ่านช่องทาง OCPB Connect
ขณะนี้สังคมกำลังรอคำชี้แจงจากนักร้องสาวที่ถูกพาดพิง และความคืบหน้าการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐต่อไป หากมีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบทันที
“จี้หน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ #หนังสือสวดมนต์ผิดเพี้ยน คนซื้อจน-คนขายพลิกชีวิตรวย”
