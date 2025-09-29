ข่าวการเมือง

อนุทิน นำข้าราชการร่วมแสดงพลังเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย“ ประจำปี 68

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 10:10 น.
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 29 กันยายน ประจำปี 2568 ณ บริเวณเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ด้าน “ทรงศักดิ์-ศักดิ์ดา-ศศิธร“ นำข้าราชการมหาดไทย ร่วมแสดงพลัง

วันนี้ (29 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 29 กันยายน ประจำปี 2568 ณ บริเวณเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่มีสถานที่ตั้งภายในทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง (ดูคลิป)

ขณะเดียวกัน เวลา 08.00 น. ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2568 กระทรวงมหาดไทย โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ร่วมพิธี

เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้สัญญาณเคารพธงชาติ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งแถวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยืนตรง จากนั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ทำหน้าที่ชักธง เชิญธงชาติซึ่งพับเรียบร้อยวางบนพาน ผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธง โดยคลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วยความสม่ำเสมอ ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้อง ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยจนธงชาติถูกชักถึงสุดยอดเสาธง

การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก

“ธงไตรรงค์สามสี หรือ ธงชาติไทยปัจจุบัน หมายถึง สถาบันหลักทั้ง 3 สถาบันของประเทศไทย ได้แก่ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) โดยธงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย 5 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างแตกต่างกัน แถบกลางสีน้ำเงินมีความกว้างเป็น 2 เท่าของแถบสีอื่น และแถบสีแดงกับสีขาวมีขนาดเท่ากัน”

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ธำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

สำหรับพิธีในเช้าวันนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายขจร ศรีชวโนทัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ที่ปรึกษาด้านการปกครอง นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวินัย โตเจริญ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีด้วย (ดูคลิป).

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

