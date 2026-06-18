เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D

ย้อนดูธุรกิจที่ตรวจสอบได้ของ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ อดีตพระเอกดังที่ผันตัวสู่งานธุรกิจและการเมือง พร้อมอัปเดตสถานะล่าสุดในประเด็นคดี Forex-3D
ชื่อของ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังถูกค้นหาทั้งในประเด็นทรัพย์สิน ธุรกิจ และข่าวคดี Forex-3D ที่เคยมีชื่อถูกโยงจากเส้นทางการเงินเมื่อหลายปีก่อน
สำหรับคนรุ่นหนึ่ง ฟิล์มคืออดีตนักร้อง-นักแสดงชื่อดังจากยุคอาร์เอส เจ้าของภาพลักษณ์พระเอกวัยรุ่นที่เคยมีผลงานเพลง ละคร และภาพยนตร์ต่อเนื่อง ก่อนค่อย ๆ ขยับบทบาทจากวงการบันเทิงไปสู่งานธุรกิจ งานการเมือง และงานเบื้องหลังหลายแขนง
แต่ในช่วงหลัง สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงไม่ใช่เฉพาะผลงานในวงการบันเทิงอีกต่อไป หากแต่เป็นคำถามว่า ฟิล์ม รัฐภูมิ มีธุรกิจอะไรบ้าง ทรัพย์สินที่ตรวจสอบได้มีมากน้อยแค่ไหน และปมเส้นเงิน Forex-3D ล่าสุดจบลงอย่างไร
ทรัพย์สิน ฟิล์ม รัฐภูมิ ตรวจสอบได้จากธุรกิจอะไรบ้าง
ต้องแยกให้ชัดก่อนว่า ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในขณะนี้ ไม่ใช่ “บัญชีทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด” ของฟิล์ม รัฐภูมิ แบบบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. แต่เป็นข้อมูลธุรกิจ หุ้น และผลประกอบการบริษัทที่มีชื่อเขาเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจาก The Thaiger ซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลธุรกิจ ระบุว่า ฟิล์ม รัฐภูมิ มีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่ง ทั้งธุรกิจที่พัก อาหาร โฆษณา งานประชุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และธุรกิจอื่น ๆ
หนึ่งในบริษัทที่ถูกพูดถึงคือ บริษัท 1984 กรุ๊ป จำกัด (สถานะร้าง) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีชื่อรัฐภูมิเป็นกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยผลประกอบการที่เปิดเผยพบว่า ปี 2561 มีรายได้ 723,094 บาท กำไร 109,695 บาท และปี 2562 มีรายได้ 813,785 บาท ขาดทุน 3,806 บาท
อีกบริษัทที่น่าสนใจคือ บริษัท โชคดีมีสุข จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีชื่อรัฐภูมิเป็นหนึ่งในกรรมการและถือหุ้น 30% บริษัทนี้เคยมีรายได้หลักสิบล้านบาทในช่วงปี 2558-2560 ก่อนรายได้ลดลงในช่วงหลัง โดยปี 2566 มีรายได้ 18,477 บาท แต่ยังมีกำไร 483,466 บาท และมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอสพีที อิเลคทริค แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า, บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด ธุรกิจจัดการประชุม และ บริษัท เฮงวูน จำกัด ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา ซึ่งบางบริษัทเคยมีรายได้หลักล้านถึงหลักสิบล้านในอดีต
ภาพรวมจึงสะท้อนว่า ฟิล์มไม่ได้มีเส้นทางรายได้จากวงการบันเทิงเพียงทางเดียว แต่กระจายบทบาทไปอยู่ในหลายธุรกิจ เพียงแต่ข้อมูลบริษัทบางแห่งแสดงให้เห็นว่า รายได้ไม่ได้สม่ำเสมอทุกปี และบางกิจการมีรายได้ต่ำหรือขาดทุนในบางช่วง
กระแสรถหรู 50 คัน ทำให้คนยิ่งค้นหาทรัพย์สิน
อีกประเด็นที่ทำให้คำว่า “ทรัพย์สิน ฟิล์ม รัฐภูมิ” ถูกค้นหามากขึ้น คือกระแสคลังรถหรู หลังมีการพูดถึงภาพและคลิปเกี่ยวกับรถสะสมจำนวนมาก จนเกิดคำถามในโลกออนไลน์ว่าอดีตพระเอกดังมีรายได้จากทางใดบ้าง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นรถหรูควรเขียนอย่างระมัดระวัง เพราะการปรากฏภาพรถหรือคลังรถในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ได้เท่ากับการยืนยันมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด เว้นแต่จะมีเอกสารทางการหรือคำชี้แจงจากเจ้าตัวที่ยืนยันรายละเอียดเรื่องกรรมสิทธิ์ มูลค่า และที่มาของทรัพย์สินอย่างชัดเจน
ดังนั้น หากจะพูดถึงทรัพย์สินของฟิล์มในเชิงข่าว สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคืออ้างอิงข้อมูลบริษัทที่ตรวจสอบได้ และระบุให้ชัดว่าเป็น “ทรัพย์สินหรือกิจการที่ปรากฏในฐานข้อมูลธุรกิจ” ไม่ใช่การประเมินความมั่งคั่งทั้งหมดของเจ้าตัว
ย้อนปม Forex-3D ฟิล์มถูกเรียกในฐานะพยาน
สำหรับประเด็น Forex-3D ชื่อของฟิล์ม รัฐภูมิ ถูกพูดถึงเมื่อปี 2566 หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เรียกให้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex-3D
DSI ระบุว่า การเรียกสอบครั้งนั้นเกิดจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ารัฐภูมิมีธุรกรรมเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และบริษัท มี ดี เพย์ จำกัด ผู้ต้องหาในคดี จึงต้องสอบปากคำเพื่อประกอบสำนวนและตรวจสอบที่มาของธุรกรรม
รายงานข่าวในช่วงนั้นระบุว่า พบเส้นเงินเข้าบัญชีของรัฐภูมิและบริษัทที่เกี่ยวข้องกว่า 6 ล้านบาท โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นเงินค่าจ้างทำเกมโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่เงินจากการลงทุนในแชร์ Forex-3D และยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในวงแชร์ ไม่ได้รู้จักนายอภิรักษ์เป็นการส่วนตัว แต่ติดต่อกันในฐานะงานธุรกิจ
จุดสำคัญคือ สถานะของฟิล์มในคดี Forex-3D ณ ช่วงที่มีรายงานจาก DSI คือ “พยาน” ไม่ใช่ผู้ต้องหา และข้อมูลจากการสอบปากคำถูกนำไปประกอบการสืบสวนเส้นทางเงินต่อไป
DSI เคยชี้แจงปมเงิน 6 ล้าน ไม่พบเป็นผู้เกี่ยวข้องกระทำผิด
ความคืบหน้าต่อมาในปี 2567 มีรายงานว่า DSI ชี้แจงกรณีเส้นเงินประมาณ 6 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม รัฐภูมิ โดยระบุว่า ไม่พบว่าเขาเป็นผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดในคดี Forex-3D หลังเจ้าตัวให้การว่าเป็นเงินค่าจ้างทำเกม และพนักงานสอบสวนพิจารณาจากเจตนา ความเกี่ยวข้อง และพฤติการณ์ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือไม่
กล่าวอย่างง่ายคือ ประเด็นที่เคยทำให้ชื่อของฟิล์มถูกโยงกับ Forex-3D มาจากเส้นทางการเงิน ไม่ใช่จากข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการโดยตรง และจากข้อมูลที่มีรายงานภายหลัง ยังไม่พบหลักฐานว่า DSI ตั้งข้อหาเขาในคดี Forex-3D
อย่างไรก็ตาม คดี Forex-3D เป็นคดีใหญ่ มีผู้เสียหายจำนวนมาก และเกี่ยวพันกับบุคคลในวงการบันเทิงหลายราย ทำให้ทุกชื่อที่ถูกเรียกสอบหรือถูกกล่าวถึง ย่อมถูกจับตาจากสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คดีชื่อเสียงที่ตามมา ฟิล์มย้ำไม่เคยหลอกลงทุน
นอกจากประเด็น Forex-3D โดยตรง ฟิล์มยังเจอข้อกล่าวหาและกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนและการเรียกรับเงินในช่วงต่อมา ทำให้เจ้าตัวต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียง
ล่าสุดในปี 2569 ไทยรัฐรายงานว่า ฟิล์ม รัฐภูมิ เปิดเผยว่าชนะคดีหมิ่นประมาท หลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงการลงทุนจนกระทบต่อชื่อเสียง ธุรกิจ และความน่าเชื่อถือ โดยศาลมีคำพิพากษาว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และคู่กรณีขอโทษพร้อมตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการของศาล
ประเด็นนี้ต้องแยกจากคดี Forex-3D เพราะเป็นคนละส่วนกัน แต่มีจุดร่วมคือชื่อของฟิล์มถูกโยงกับเรื่องการเงินและการลงทุน ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาถูกตั้งคำถามต่อเนื่อง
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 มีรายงานว่า ในปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่าย Forex ครั้งนี้ มีรายชื่อนักการเมืองชายฝ่ายค้านและศิลปินชายชื่อดังที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ได้แก่ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม
ขณะนี้ทั้งสองคนยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา ยังไม่มีหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหา และยังไม่มีหมายจับ แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ
ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะนำทีมดีเอสไอแถลงผลปฏิบัติการ พร้อมเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักการเมือง คนในวงการบันเทิง บริษัทนิติบุคคล มูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหาย และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้น
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างขยายผล สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือ ดีเอสไอจะแถลงรายชื่อและบทบาทของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอย่างไร สถานะของฟิล์ม รัฐภูมิ จะยังอยู่แค่ผู้ต้องสงสัยหรือถูกออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหา และทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดมีเส้นทางเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forex ตามที่เจ้าหน้าที่สงสัยจริงหรือไม่
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