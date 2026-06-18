ประวัติ ฟิล์ม รัฐภูมิ อดีตพระเอกแนวหน้า ผันตัวสู่เส้นทาง นักการเมืองรุ่นใหม่

รู้จัก ฟิล์ม รัฐภูมิ อดีตดาราแถวหน้าแห่งวงการบันเทิง ร้องเพลงเก่ง-แสดงดี แต่เจอมรสุมชีวิตจนกลายเป็นดาวหล่นฟ้า สุดท้ายไปเล่นการเมืองแทน
หากกล่าวถึงชื่อดาราท่านใดที่เคยดังพลุแตก ก่อนเบนเข็มไปเล่นการเมืองแทนนั้น เชื่อว่าชื่อ ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ต้องขึ้นมาในใจใครหลายคนเป็นแน่ เนื่องจากพระเอกฟิล์มเคยเป็นซุปตาร์ตัวท็อปที่เจอมรสุมชีวิตขณะอยู่ในวงการกว่า 19 ปี จนงานแสดงหดหายไป
ทีมงานเดอะไทยเกอร์จึงขอย้อนเวลาพาท่านผู้อ่านไปรู้จักเส้นทางชีวิตของพ่อหนุ่มฟิล์ม ว่า จากดาวบนฟ้าสู่นักการเมืองหลากพรรคเป็นมาอย่างไรบ้าง
ชีวิตส่วนตัวที่ไม่ธรรมดา
นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิลม์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ที่ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของนางโคมมนต์ ทองมั่ง และนายเสริมศักดิ์ โตคงทรัพย์ ช่วงวัยเด็ก ฟิล์มจบการศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมต้นจาก โรงเรียนอำนวยพิทยา, มัธยมปลายจาก โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และปริญญาโท คณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จาก “นักร้อง” สู่ “นักการเมือง”
ฟิล์มฉายแววซุปตาร์ตั้งแต่เด็ก เพราะนอกจากใบหน้าจะหล่อเท่ เจ้าตัวยังมีทักษะการร้องเพลงและการแสดงจนเคยถูกวางตัวให้เป็นนักร้องวงบอยแบนด์ของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ “G-BOYZ” ร่วมกับ เป๊ก-ผลิตโชค อายนยุตร และ แบงค์-พิสิฐ คำยอด พร้อมออกผลงานเพลงมา 2 ชิ้น ได้แก่ ยิ้ม ยิ้ม และ ไม่รู้จะเลือกใคร ทว่าตัวโปรเจกต์ก็ถูกล้มไปเพราะเพื่อนร่วมวงอย่างแบงค์เสียชีวิต เนื่องจากเป็นลูกหลงในเหตุฆาตกรรมเพราะรู้จักกับคู่กรณีของมือปืน
ต่อมาฟิล์มจึงย้ายสังกัดมาซบอกอาร์เอส ในฐานะนักร้องเดี่ยวแทน พร้อมสร้างชื่อในผลงานภาพยนตร์-โฆษณาจนกลายเป็นดาราชายตัวท็อปแห่งวงการ ถึงขั้นประกบไหล่ “อั้ม พัชราภา” ในโฆษณาฮอนด้า รวมถึงมีโอกาสได้เป็น Brand Ambassador หรือ ตัวแทนโครงการสำคัญ เช่น มูลนิธิที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ทว่าเมื่อกลางปี 2553 โชคชะตากลับเล่นตลก เพราะจู่ ๆ แอนนี่ บรู๊ค อดีตนางแบบ ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าตนท้องลูกกับฟิล์ม (คลอดออกมาแล้ว) ซึ่งตัวฟิล์มก็ออกมายอมรับว่าคบหากับแอนนี่จริง แต่ปฏิเสธทันควันว่าไม่ใช่พ่อเด็ก และยินดีให้ตรวจดีเอ็นเอ ทว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมตรวจ จนเกิดเป็นมหากาฬใช้ข้อข้อกฎหมายเล่นงานกันไปมา สุดท้ายฟิล์มตัดสินใจลาบวช เลิกงานแสดง และเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่ท้ายที่สุดแอนนี่ก็ยอมตรวจดีเอ็นเอ และเป็นที่กระจ่างว่าน้องทีฆายุไม่ใช่ลูกของฟิล์มแต่อย่างใด
แต่เคราะห์ร้ายยังไม่หมดแค่นั้น เพราะในปี 60 แบงก์ชาติได้เข้าร้องเรียนต่อกองปราบปราม ว่า ฟิล์มทำกิจการบริษัทโดยไม่รับอนุญาต จึงจะดำเนินคดีแพ่งและอาญา เนื่องจากมีชื่อฟิล์มเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ท้ายที่สุด ศาลตัดสินให้ฟิล์ม จำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท (ตอนแรก 1 ปี – ปรับ 1 แสนแต่สารภาพจึงลดโทษ) แต่เนื่องจากไม่เคยกระทำความผิด และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงให้รอลงอาญา 2 ปี และต้องมารายงานตัว 1 ปี และบำเพ็ญประโยชน์ 24 ชั่วโมง
ต่อมาในปี 61 ฟิล์มได้เบนเข็มเล่นการเมืองครั้งแรกในฐานะสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท โดยมีนายชัชวาลย์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน อดีต ส.ว. กทม. และอดีตบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งภายหลังตัวฟิล์มได้เลื่อนขั้นเป็นโฆษกพรรคฯ และลงสมัคร สส. กทม. ทว่าถูกย้ายไประบบบัญชีรายชื่อลำดับ 8 แทน ทำให้สุดท้ายก็ไม่ได้รับเลือกให้เข้าไปนั่งในสภา เพราะพรรคได้ที่นั่งเพียง 3 ที่เท่านั้น
ผ่านไป 1 ปี ฟิล์มตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่าอุดมการณ์ต่างกัน กระทั่งปรากฏตัวหน้าสื่ออีกครั้งในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแบบตลอดชีพ โดยมีนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค สวมเสื้อคลุมและคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค (ขณะนั้น) ได้ติดเข็มกลัดให้
กระทั่งในศึกเลือกตั้ง 66 ฟิล์มได้ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ พร้อมลงสมัครเลือกตั้ง สส. กทม. เขต 22 แต่ก็ไม่ได้รับเลือกจากประชาชน แต่สุดท้ายเจ้าตัวได้เลื่อนขั้นเป็นสมาชิกทีมโฆษกพรรคร่วมกับ นายอรรถกร ศิริลัทธยากรม, น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์, น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ และน.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์
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