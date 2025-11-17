ทำงานกรุงเทพ ค่าที่พัก ควรไม่เกินกี่ % ของเงินเดือน คำนวณสูตรเซฟรายได้

แนะนำคนต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพ ค่าเช่าห้องควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ เลือกทำเลใกล้ที่ทำงานหรือใกล้รถไฟฟ้า คิด “ค่าเช่า + ค่าเดินทาง” ยังไงให้ไม่ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ตั้งใจมาหาเงิน อย่าให้ค่าห้องกินเกินครึ่งเงินเดือน
ค่าห้อง ต้องไม่กลายเป็นหลุมดำดูดเงินเดือน หลักคิดง่าย ๆ คือให้มอง ค่าที่พักกับค่าเดินทาง รวมกันเป็นก้อนเดียว ไม่ใช่ดูค่าห้องอย่างเดียวแล้วลืมค่ารถ ค่าน้ำมัน
กฎพื้นฐาน ค่าเช่าห้องไม่ควรเกิน 25–30% ของรายได้
- ปลอดภัยสบายใจ ค่าเช่าไม่เกิน 25% ของรายได้สุทธิ
- พอรับได้ในกรุงเทพ ไม่เกิน 30% ของรายได้สุทธิ
- เกิน 30% ขึ้นไป เริ่มอึดอัด เหลือเงินกินใช้และเก็บออมยาก
รายได้สุทธิ = เงินเดือนหลังหักประกันสังคม + หนี้หักหน้าบ้านต่าง ๆ แล้ว
ตัวอย่าง
เงินเดือนสุทธิ 18,000 บาท
- 25% = 4,500 บาท
- 30% = 5,400 บาท
- ค่าเช่าที่ควรเล็ง: 4,000–5,000 บาท/เดือน
เงินเดือนสุทธิ 25,000 บาท
- 25% = 6,250 บาท
- 30% = 7,500 บาท
- ค่าเช่าที่เหมาะสม ราว 6,000–7,000 บาท/เดือน
ถ้าเช่าห้องเกินตัว เช่น เงินเดือน 18,000 แต่เช่า 7,000 ยังไม่รวมค่าน้ำไฟ ค่าเดินทาง โอกาสที่ปลายเดือนต้องรูดบัตร/ยืมเพื่อน มีสูงมาก
อย่าดูค่าเช่าอย่างเดียว ต้องคิดค่าเดินทางเผื่อไปด้วย
กรุงเทพไม่ใช่เมืองเล็ก ๆ ถ้าเลือกมุมเมืองผิด ชีวิตเปลี่ยนได้เลย ทั้งเวลา ทั้งเงิน แนวคิดง่าย ๆ ค่าเช่า + ค่าเดินทาง ไป–กลับทำงานต่อเดือน รวมกันไม่ควรเกิน 45–50% ของรายได้สุทธิ เช่น รายได้สุทธิ 20,000 ตั้งเพดาน ที่อยู่เดินทาง = 50% → 10,000 บาท
จากนั้นลองเปรียบเทียบ 2 แบบ
ห้องถูก แต่ไกล
- ค่าเช่า 4,000
- ค่าเดินทางวันละ 120 (ไป–กลับ) → เดือนละประมาณ 2,640–3,000 บาท
รวม = ราว 6,500–7,000 บาท
ยังถือว่าโอเค ถ้ารับได้กับเวลาที่เสียไปบนถนน
ห้องแพงขึ้น แต่ใกล้งาน
- ค่าเช่า 6,500 (เดินถึง/ต่อรถเมล์แค่ช่วงสั้น ๆ)
- ค่าเดินทางเหลือเดือนละ 800–1,000
-
รวม = ราว 7,500 บาท
ตรงนี้ต้องถามตัวเองว่า ส่วนต่างเงินประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน แลกกับ เวลานอนเพิ่ม ลดความเครียดตอนรถติด สุขภาพดีขึ้น เพราะเดินถึง/นั่งรถไม่นาน
ถ้ารวมแล้ว ค่าเช่าที่ใกล้งานค่าเดินทาง ไม่ได้แพงกว่าทางเลือกไกลมากแบบมีนัยยะ และคุณได้ “เวลา + สุขภาพ” กลับมา อันนี้ส่วนใหญ่จะคุ้มกว่าในระยะยาว
จะเลือกทำเลไหนดี ใกล้ที่ทำงานเสมอไปไหม ทำเลที่น่าเล็งสำหรับมนุษย์เงินเดือน
ใกล้ที่ทำงาน เดินถึงหรือรถต่อเดียว ดีสำหรับคนเลิกงานดึก ทำโอทีบ่อย ลดความเสี่ยงกลับบ้านดึก ๆ ไกล ๆ ยอมจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อย แต่ได้ชีวิตที่เบาลง
ใกล้รถไฟฟ้า/ท่าเรือ/สายรถเมล์หลัก เหมาะกับคนที่ทำงานในย่านกลางเมือง เช่น สีลม สาทร อโศก พระราม 9 อาจอยู่โซนรอบนอกหน่อย แต่เดินทางเข้าเมืองสะดวก เช่น ริมสายสีลม/สุขุมวิท โซนบางนา, พระโขนง, รามคำแหง, ห้วยขวาง ฯลฯ ดูค่ารถต่อเดือนให้ดี บางทีค่ารถไฟฟ้าทุกวันก็แรงเหมือนกัน
ทำเลที่ใกล้ทั้งที่ทำงานและแหล่งกินข้าวราคาคนทำงาน มีตลาด, แผงลอย, ร้านข้าวแกง ไม่ต้องกินห้างทุกมื้อ ซึ่งเปลือง
กรณีไม่ควรอยู่ไกลเกินไป
ทำงานกะดึก เลิกดึกเป็นประจำ สุขภาพไม่ค่อยดี นอนไม่พอแล้วมีผลกับร่างกาย งานใช้พลังเยอะ ถ้าต้องเสียเวลาเดินทางอีก 2–3 ชม. ต่อวัน จะหมดแรงง่าย แบบนี้ เน้นใกล้ที่ทำงานไว้ก่อน ถึงค่าเช่าจะแพงขึ้นบ้าง แต่ช่วยให้รักษาสุขภาพและทำงานได้นานกว่า
สูตรคิดง่าย ๆ 3 ขั้นตอน ก่อนตัดสินใจเช่าห้อง
ขั้นที่ 1 คิดรายได้สุทธิ
เอาเงินเดือนหลังหักประกันสังคม + รายได้ประจำอื่น ๆ
เช่น
- เงินเดือน 20,000
- หักประกันสังคม 750
- หักผ่อนอะไรที่หักจากเงินเดือน 2,000
→ รายได้สุทธิจริง ๆ = 17,250 บาท
ขั้นที่ 2:ตั้งเพดาน
ค่าเช่า → ไม่เกิน 25–30%
ค่าเช่า + ค่าเดินทาง → ไม่เกิน 45–50%
จากตัวอย่าง 17,250 บาท ค่าเช่าที่เหมาะสม: ไม่เกิน 4,000–5,000 ที่พัก + เดินทางรวม: ไม่เกิน 8,000–8,500
ขั้นที่ 3 เทียบ 2–3 ทำเลด้วยตัวเลขจริง
ก่อนจองห้อง ลองทำตารางเล็ก ๆ เทียบแบบนี้
|ตัวเลือก
|ค่าเช่า/เดือน
|ค่าเดินทาง/เดือน (ประมาณ)
|รวมต่อเดือน
|เวลาเดินทาง/วัน
|A ใกล้งาน
|6,000
|800
|6,800
|ไป–กลับ 40 นาที
|B ถูกแต่ไกล
|4,000
|2,800
|6,800
|ไป–กลับ 2 ชม.
|C กลาง ๆ
|5,000
|1,800
|6,800
|ไป–กลับ 1.5 ชม.
ตัวเลขรวมอาจเท่ากัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือ เวลา และ ความเหนื่อย ตรงนี้แหละที่ต้องเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง
ค่าใช้จ่ายแฝงที่ต้องถามให้ชัดก่อนเซ็นสัญญา
เวลาถามห้องเช่า อย่าดูแต่ค่าเช่าหน้าป้าย ต้องถามเพิ่มด้วยว่า
-
ค่าน้ำหน่วยละเท่าไหร่ (บางที่คิดเหมาแพงมาก)
-
ค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่ (หอที่คิดหน่วยละ 8–10 บาท บางทีแพงกว่าอยู่คอนโดคิดตามหลวง)
-
ค่าส่วนกลางลิฟต์/รักษาความปลอดภัย/ที่จอดรถ มีไหม เดือนละเท่าไหร่
-
มี ค่าอินเทอร์เน็ตส่วนกลาง หรือเราต้องติดเอง
-
มัดจำกี่เดือน ล่วงหน้าเท่าไหร่ ต้องเตรียมเงินก้อนเท่าไหร่วันย้ายเข้า
ถ้าค่าน้ำไฟแพงมาก ต่อให้ค่าเช่าถูกก็อาจไม่คุ้ม
ทริคเล็ก ๆ สำหรับคนต่างจังหวัดเพิ่งมาเริ่มชีวิตในกรุงเทพ
-
ช่วงแรกอาจเริ่มจากหอราคาไม่แรงก่อน
-
รอดูว่างานมั่นคงไหม
-
ดูว่าจริง ๆ แล้วเราชอบย่านไหน ใช้ชีวิตแถวไหน
-
-
แชร์ห้อง/แชร์บ้านกับเพื่อนร่วมงาน
-
ทำให้ค่าเช่าต่อคนต่ำลง
-
แต่ต้องเลือกคนที่นิสัยอยู่ร่วมกันได้ ไม่งั้นเครียดกว่าเดิม
-
-
เตรียมเงินสำรองอย่างน้อย 2–3 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน
-
เผื่อเปลี่ยนงาน ย้ายหอ เกิดเหตุฉุกเฉิน
-
-
อย่าลืมเผื่องบสุขภาพและเงินเก็บ
-
หลังหัก “ที่พัก + เดินทาง + กินอยู่พื้นฐาน” แล้ว
-
พยายามให้ยังเหลือเงินเก็บอย่างน้อย 10–15% ของรายได้
-
ตัวอย่างการคำนวณค่าที่พัก
สมมติว่าคุณมีเงินเดือน 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 15,000 บาท และอยากเก็บเงิน 5,000 บาทต่อเดือน คุณจะเหลือเงินสำหรับค่าเช่าห้อง 10,000 บาท คิดเป็น 33.33% ของเงินเดือน ซึ่งเกินกฎ 30% ไปเล็กน้อย แต่ถ้าห้องนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ และไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว
การเลือกที่พักที่เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของเรา จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุล ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง ลองนำปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นไปพิจารณาดูนะครับ แล้วคุณจะพบว่าค่าเช่าห้องเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับคุณ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: