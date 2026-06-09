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ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569 รวมขั้นตอน บทสวดคาถา สถานที่พิธี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:21 น.
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ใกล้ถึงวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569 ชวนนักเรียนและผู้ปกครองมาเตรียมความพร้อม เปิดขั้นตอนลำดับพิธีการ บทสวดคาถาบูชาครู และความหมายของดอกไม้มงคลในพานไหว้ครูที่ศิษย์ควรรู้

วันไหว้ครูถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สำหรับปีการศึกษา 2569 นี้ วันไหว้ครูไม่ได้มีกำหนดวันที่ตายตัวพร้อมกันทั่วประเทศ แต่มักจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีช่วงเดือนมิถุนายน หลังจากเปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว

โดยในปีนี้ หลายสถานศึกษากำหนดให้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 (เช่น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา) ส่วนรูปแบบและสถานที่จัดงานมักจะใช้พื้นที่กว้างขวาง เช่น หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ หรือบริเวณหน้าเสาธง

ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569

แม้แต่ละโรงเรียนอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันไป แต่ลำดับขั้นตอนหลักของพิธีไหว้ครูจะมีมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ครับ

  1. เปิดพิธี ประธานในพิธี (มักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  2. กล่าวบูชา ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

  3. สวดคาถาไหว้ครู นักเรียนทุกคนร่วมกันสวดบทไหว้ครู (ปาเจราจริยาโหนติฯ)

  4. ปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อให้คำมั่นว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดี

  5. มอบพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไปกราบไหว้ผู้บริหารและคณะครูตามลำดับ

  6. ร้องเพลงรำลึกพระคุณ นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม”

  7. เจิมหนังสือและให้โอวาท ประธานในพิธีเจิมหนังสือเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

  8. มอบรางวัล (ถ้ามี) มอบทุนการศึกษา เกียรติบัตร หรือประกาศผลรางวัลประกวดพานไหว้ครู

บทสวดไหว้ครูที่ใช้ในพิธี

บทสวดหลักที่ขาดไม่ได้ในงานไหว้ครูคือคาถาภาษาบาลีที่แฝงความหมายอันลึกซึ้ง

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา” หมายถึง ครูอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ คอยพร่ำสอนศิลปวิทยา

“ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง” หมายถึง การนอบน้อมต่อครูอาจารย์ผู้ให้โอวาท และช่วยให้ปัญญาเจริญงอกงาม

ความหมายของ 4 สิ่งสำคัญในพานไหว้ครู

พานไหว้ครูไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่ดอกไม้และสิ่งของที่ใช้ล้วนมีความหมายมงคลที่สื่อถึงตัวผู้เรียน ได้แก่

  • ดอกมะเขือ: สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนกิ่งมะเขือที่โน้มลงพื้นเสมอเมื่อมีผล

  • หญ้าแพรก: สื่อถึงความอดทนและเจริญงอกงาม สามารถเติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม

  • ดอกเข็ม: สื่อถึงสติปัญญาที่แหลมคม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  • ข้าวตอก: สื่อถึงระเบียบวินัยและการรู้จักควบคุมตนเอง เหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่วจนแตกออกเป็นสีขาวบริสุทธิ์

สุดท้ายแล้ว หัวใจสำคัญที่สุดของวันไหว้ครู ไม่ได้อยู่ที่พานที่จัดมาอย่างอลังการ หรือการท่องจำบทสวดให้เป๊ะทุกคำ แต่อยู่ที่ “ความกตัญญู” และการนำคำสั่งสอนของครูอาจารย์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงครับ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:21 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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