ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569 รวมขั้นตอน บทสวดคาถา สถานที่พิธี
ใกล้ถึงวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569 ชวนนักเรียนและผู้ปกครองมาเตรียมความพร้อม เปิดขั้นตอนลำดับพิธีการ บทสวดคาถาบูชาครู และความหมายของดอกไม้มงคลในพานไหว้ครูที่ศิษย์ควรรู้
วันไหว้ครูถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สำหรับปีการศึกษา 2569 นี้ วันไหว้ครูไม่ได้มีกำหนดวันที่ตายตัวพร้อมกันทั่วประเทศ แต่มักจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีช่วงเดือนมิถุนายน หลังจากเปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว
โดยในปีนี้ หลายสถานศึกษากำหนดให้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 (เช่น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา) ส่วนรูปแบบและสถานที่จัดงานมักจะใช้พื้นที่กว้างขวาง เช่น หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ หรือบริเวณหน้าเสาธง
ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569
แม้แต่ละโรงเรียนอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันไป แต่ลำดับขั้นตอนหลักของพิธีไหว้ครูจะมีมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ครับ
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เปิดพิธี ประธานในพิธี (มักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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กล่าวบูชา ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
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สวดคาถาไหว้ครู นักเรียนทุกคนร่วมกันสวดบทไหว้ครู (ปาเจราจริยาโหนติฯ)
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ปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อให้คำมั่นว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดี
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มอบพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไปกราบไหว้ผู้บริหารและคณะครูตามลำดับ
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ร้องเพลงรำลึกพระคุณ นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม”
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เจิมหนังสือและให้โอวาท ประธานในพิธีเจิมหนังสือเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
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มอบรางวัล (ถ้ามี) มอบทุนการศึกษา เกียรติบัตร หรือประกาศผลรางวัลประกวดพานไหว้ครู
บทสวดไหว้ครูที่ใช้ในพิธี
บทสวดหลักที่ขาดไม่ได้ในงานไหว้ครูคือคาถาภาษาบาลีที่แฝงความหมายอันลึกซึ้ง
“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา” หมายถึง ครูอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ คอยพร่ำสอนศิลปวิทยา
“ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง” หมายถึง การนอบน้อมต่อครูอาจารย์ผู้ให้โอวาท และช่วยให้ปัญญาเจริญงอกงาม
ความหมายของ 4 สิ่งสำคัญในพานไหว้ครู
พานไหว้ครูไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่ดอกไม้และสิ่งของที่ใช้ล้วนมีความหมายมงคลที่สื่อถึงตัวผู้เรียน ได้แก่
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ดอกมะเขือ: สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนกิ่งมะเขือที่โน้มลงพื้นเสมอเมื่อมีผล
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หญ้าแพรก: สื่อถึงความอดทนและเจริญงอกงาม สามารถเติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม
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ดอกเข็ม: สื่อถึงสติปัญญาที่แหลมคม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
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ข้าวตอก: สื่อถึงระเบียบวินัยและการรู้จักควบคุมตนเอง เหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่วจนแตกออกเป็นสีขาวบริสุทธิ์
สุดท้ายแล้ว หัวใจสำคัญที่สุดของวันไหว้ครู ไม่ได้อยู่ที่พานที่จัดมาอย่างอลังการ หรือการท่องจำบทสวดให้เป๊ะทุกคำ แต่อยู่ที่ “ความกตัญญู” และการนำคำสั่งสอนของครูอาจารย์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงครับ
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