ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายเหลือกี่สิทธิ? เช็กวิธีรับเงิน 4000

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 10:44 น.
ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ วันสุดท้าย เหลือ 4.2 ล้านสิทธิ

ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้าย 29 พ.ค. 69 เหลือกี่สิทธิ? ไขข้อสงสัยลงทะเบียนตอนนี้ทันไหม เปิดขั้นตอนเช็กสิทธิเรียลไทม์ รับเงิน 4,000 บาท

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2569) ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยโครงการนี้รัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% กำหนดวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,000 บาท แบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2569 และจำกัดวงเงินการใช้สิทธิสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน

เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ได้รับสิทธิห้ามพลาดคือ หากใช้สิทธิ 1,000 บาทในแต่ละเดือนไม่หมด ระบบจะตัดวงเงินส่วนที่เหลือทิ้งทันทีเมื่อสิ้นเดือน โดยไม่สามารถนำยอดเงินที่เหลือไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้

หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิมาแล้ว 4 วัน โครงการนี้มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิเอาไว้ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ หรือจะปิดระบบลงทะเบียนทันทีในวันสุดท้ายคือวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.00 น. แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะถึงก่อนกัน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.10 น. มีสิทธิคงเหลืออยู่ที่ 4,210,160 สิทธิ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าไปเช็กได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ไทยช่วยไทย พลัส จากนั้นเลือกเมนู “ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ” ระบบจะแสดงหน้าจอจำนวนสิทธิที่เหลือล่าสุด

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ประชาชนที่สนใจและยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน

1.. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”

2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

3. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิพร้อมแจ้งวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น

กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

  • เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกคำว่า “ลงทะเบียน”
  • ระบบตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 3 วัน โดยจะส่งข้อความ SMS และแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • หากได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความพร้อมระบุวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน

