ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายเหลือกี่สิทธิ? เช็กวิธีรับเงิน 4000

ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้าย 29 พ.ค. 69 เหลือกี่สิทธิ? ไขข้อสงสัยลงทะเบียนตอนนี้ทันไหม เปิดขั้นตอนเช็กสิทธิเรียลไทม์ รับเงิน 4,000 บาท
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2569) ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยโครงการนี้รัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% กำหนดวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,000 บาท แบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2569 และจำกัดวงเงินการใช้สิทธิสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ได้รับสิทธิห้ามพลาดคือ หากใช้สิทธิ 1,000 บาทในแต่ละเดือนไม่หมด ระบบจะตัดวงเงินส่วนที่เหลือทิ้งทันทีเมื่อสิ้นเดือน โดยไม่สามารถนำยอดเงินที่เหลือไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้
หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิมาแล้ว 4 วัน โครงการนี้มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิเอาไว้ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ หรือจะปิดระบบลงทะเบียนทันทีในวันสุดท้ายคือวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.00 น. แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะถึงก่อนกัน
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.10 น. มีสิทธิคงเหลืออยู่ที่ 4,210,160 สิทธิ
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าไปเช็กได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ไทยช่วยไทย พลัส จากนั้นเลือกเมนู “ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ” ระบบจะแสดงหน้าจอจำนวนสิทธิที่เหลือล่าสุด
วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ประชาชนที่สนใจและยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน
1.. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
3. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิพร้อมแจ้งวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น
กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกคำว่า “ลงทะเบียน”
- ระบบตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 3 วัน โดยจะส่งข้อความ SMS และแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- หากได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความพร้อมระบุวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ยังทันไหม? แนะวิธีเช็กสิทธิ์คงเหลือ ไม่ให้พลาดรับเงิน
- ข่าวดี! BTS-MRT เข้าร่วม ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มวันไหน? เช็กวิธีซื้อตั๋วที่นี่
- บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: