เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน โผล่มอบตัวหลังหาย 3 วัน อ้างไปผิดโรงพัก ผู้เสียหายโวยถูกบีบยอมความ แถมเจอคำขู่ ด้านบริษัทต้นสังกัดยังคงนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 12 พ.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่า “ผู้บริหารค่ายไหนครับเนี่ย” พร้อมกับแชร์ข้อมูลและคลิปวิดีโอจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าว ThairathTV ซึ่งนำเสนอข่าวฉาวของบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ก่อเหตุเมาแล้วขับขนท้าย แถมยังท้าต่อยกลางถนนอีกด้วย
เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นพฤติกรรมสุดกร่างของชายคนดังกล่าว ซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนัก ขับรถไปชนท้ายรถของผู้อื่น แต่แทนที่จะแสดงความรับผิดชอบ กลับลงมาด่าทอและท้าต่อยผู้เสียหายกลางถนนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
หลังจากเกิดเหตุ ชายคนดังกล่าวได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานถึง 3 วัน ก่อนจะโผล่มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นว่า “ไปผิดโรงพัก” ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เสียหายยังออกมาร้องเรียนว่าถูกกดดันและบีบบังคับให้ยอมความ แถมยังโดนข่มขู่ด้วยประโยคสุดกร่างว่า “กรูมีของ” ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ
จนถึงขณะนี้ ทางบริษัทต้นสังกัดของชายคนดังกล่าวยังคงปิดปากเงียบ ไม่มีการออกมาชี้แจงหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้กระแสสังคมยิ่งทวีความรุนแรง มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารรายนี้ และเรียกร้องให้ทางบริษัทออกมารับผิดชอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาด
