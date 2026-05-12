ข่าว

เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 17:57 น.
56
เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน โผล่มอบตัวหลังหาย 3 วัน อ้างไปผิดโรงพัก ผู้เสียหายโวยถูกบีบยอมความ แถมเจอคำขู่ ด้านบริษัทต้นสังกัดยังคงนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ 12 พ.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่า “ผู้บริหารค่ายไหนครับเนี่ย” พร้อมกับแชร์ข้อมูลและคลิปวิดีโอจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าว ThairathTV ซึ่งนำเสนอข่าวฉาวของบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ก่อเหตุเมาแล้วขับขนท้าย แถมยังท้าต่อยกลางถนนอีกด้วย

เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นพฤติกรรมสุดกร่างของชายคนดังกล่าว ซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนัก ขับรถไปชนท้ายรถของผู้อื่น แต่แทนที่จะแสดงความรับผิดชอบ กลับลงมาด่าทอและท้าต่อยผู้เสียหายกลางถนนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก

คลิปผู้บริหารมือถือค่ายยักษ์
ภาพและข้อมูลจาก : FB/Drama-addict, FB/ThairathTV

หลังจากเกิดเหตุ ชายคนดังกล่าวได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานถึง 3 วัน ก่อนจะโผล่มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นว่า “ไปผิดโรงพัก” ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เสียหายยังออกมาร้องเรียนว่าถูกกดดันและบีบบังคับให้ยอมความ แถมยังโดนข่มขู่ด้วยประโยคสุดกร่างว่า “กรูมีของ” ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ

จนถึงขณะนี้ ทางบริษัทต้นสังกัดของชายคนดังกล่าวยังคงปิดปากเงียบ ไม่มีการออกมาชี้แจงหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้กระแสสังคมยิ่งทวีความรุนแรง มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารรายนี้ และเรียกร้องให้ทางบริษัทออกมารับผิดชอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดแปลก! พิธีฉลองความสำเร็จ หนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกเทน้ำมันใส่จนตัวดำปี๋ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! ฉลองหนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกจับเทน้ำมันดิบใส่ จนตัวดำปี๋

18 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว 12 พ.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 12 พ.ค. 69 สถิติวันอังคาร วิเคราะห์เลขนามสัตว์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยจดด่วน! เสือตกถังพลังเงินดี แจกเลขเด็ดงวดนี้ 16 5 69 เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน ข่าว

เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.กาบเชิง สั่งเด็ดขาด ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดน หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ข่าว

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง ข่าวการเมือง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ โพสต์ให้กำลังใจ แม่หมู พิมพ์ผกา ปมตัดขาด นาย ณภัทร บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ให้กำลังใจ แม่หมู-นาย ณภัทร ลั่น ผู้ชายมีเมียหลายคนได้ แต่แม่มีคนเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปรับปรุงกฎใหม่ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า 8 สถานที่ใหม่ ราชกิจจาฯ เริ่มวันนี้ 12 พ.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เทคโนโลยี

เปิดตัว สามก๊ก คำสัตย์โลหิต เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ&quot; ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายสาหัส ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน ข่าว

“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาส Teetawat เล่านาทีแผลเลือดคั่งลุกลามเป็นหนองติดเชื้อ ข่าว

สตรีมเมอร์หนุ่ม หวิดเสียขา! แผลเลือดคั่ง ฝืนร่างกาย ลุกลามเป็นหนอง ติดเชื้อรุนแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 17:57 น.
56
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดแปลก! พิธีฉลองความสำเร็จ หนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกเทน้ำมันใส่จนตัวดำปี๋

สุดแปลก! ฉลองหนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกจับเทน้ำมันดิบใส่ จนตัวดำปี๋

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
หวยลาว 12 พ.ค. 2569

ตรวจหวยลาว 12 พ.ค. 69 สถิติวันอังคาร วิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

คอหวยจดด่วน! เสือตกถังพลังเงินดี แจกเลขเด็ดงวดนี้ 16 5 69 เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button