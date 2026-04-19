มือปืนชาวรัสเซียกราดยิง ก่อนจับตัวประกันในกรุงเคียฟ เสียชีวิต 6 ศพ
มือปืนชาวรัสเซียกราดยิง ก่อนจับตัวประกันในกรุงเคียฟ เสียชีวิต 6 ศพ ก่อนที่ตำรวจจะวิสามัญผู้ก่อเหตุ และช่วยเหลือตัวประกันที่เหลือได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงในซุเปอร์มาร์เก็ต ในกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยูเครนระบุว่ามือปืนได้เปิดฉากกราดยิงประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะบุกจับตัวประกันในซุเปอร์มาร์เก็ตใกล้เคียง โดยมือปืนถูกตำรวจวิสามัญขณะยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจของคนร้าย แต่เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวรัสเซียวัย 58 ปี
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามที่เข้าเจรจากับมือปืนระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่พยายามโน้มน้าวให้มือปืนยอมมอบตัวและเจรจานานถึง 40 นาที พร้อมบรรยายว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งและไม่ได้ร้องขออะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดในช่วงที่เจรจากับตำรวจ
ตำรวจระบุอีกว่า ทางตำรวจเสนอที่จะนำสายรัดห้ามเลือดมาให้เพื่อหยุดเลือดไหล แต่เขาไม่ตอบสนอง ดังนั้นจึงมีการออกคำสั่งให้กำจัดเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาฆ่าตัวประกันหนึ่งคน ก่อนที่ตำรวจจะปล่อยตัวประกันที่เหลือ 4 คนได้สำเร็จ
