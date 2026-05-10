ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ยัน ชาวบ้านไทยถูกทหารกัมพูชาคุมตัวจริง หลังหาย 15 วัน

เผยแพร่: 10 พ.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 10 พ.ค. 2569 14:15 น.
ชายวัย 58 ปี เข้าหาของป่าชายแดนช่องตาเล็ง ก่อนขาดการติดต่อนาน 15 วัน ล่าสุดทหารกัมพูชายืนยันควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยและปลอดภัยดี ขณะนี้เจ้าหน้าที่ไทยกำลังเร่งประสานงานรับตัวกลับ

กองทัพภาคที่ 2 ออกมายืนยันข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านชายชาวไทยหายตัวไปบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยระบุว่าฝ่ายกัมพูชาควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้จริง หลังจากเขาเข้าไปหาของป่าแถวช่องตาเล็ง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และขาดการติดต่อกับครอบครัวนานกว่า 15 วัน

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อครอบครัวประกาศตามหาชายวัย 58 ปี ชาวอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เขาขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 25 เมษายน 2569 เพื่อไปหาของป่าตามแนวชายแดน ญาติให้ข้อมูลว่าปกติชายรายนี้จะเข้าป่าเพียง 1-2 วันแล้วกลับบ้าน เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันจึงเริ่มกังวลว่าอาจเกิดเหตุอันตราย

ภรรยาของผู้สูญหายตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงในวันที่ 29 เมษายน 2569 จากนั้นโลกออนไลน์เริ่มแชร์โพสต์ตามหาคนหายในวันที่ 30 เมษายน 2569 ต่อมากองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 และเริ่มประสานงานกับหน่วยงานของกัมพูชาทันที

จนกระทั่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า ชายไทยรายนี้ถูกฝ่ายกัมพูชาควบคุมตัวไว้จริง และปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัย โดยร่างกายปลอดภัยดี ขณะนี้ครอบครัวได้รับแจ้งข่าวดีแล้วว่าผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการประสานงานกับกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนรายละเอียดเรื่องกำหนดการรับตัวกลับประเทศไทยและเงื่อนไขทางกฎหมายต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

กรณีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจประชาชนที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดน พื้นที่บางจุดมีเส้นเขตแดนซับซ้อน หากเดินลึกเข้าไปโดยไม่รู้แนวเขต อาจทำให้กลายเป็นคดีหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ทันที

