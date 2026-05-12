หนิง ปณิตา ผวาไรเดอร์แอปดัง เดินเข้าบ้าน-แอบถ่ายรูป สงสัย ความปลอดภัยอยู่ไหน

เตือนภัย! หนิง ปณิตา เล่าประสบการณ์เจอไรเดอร์แอปฯ ดังแต่งตัวดี ชมบ้านสวยขอเข้าไปดู แถมควักมือถือถ่ายรูป จี้บริษัทเร่งสอบมาตรฐานความปลอดภัย
หนิง ปณิตา ออกมาเตือนอุทาหรณ์คนสั่งของจากแอปเดลิเวอรี่ หลังจากเธอเรียกไรเดอร์จากแอปฯ หนึ่งให้ไปรับของส่งไปที่บ้าน ทางแอปฯ แจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเรื่องค่าทางด่วน ตนจึงตอบกลับว่าเมื่อถึงบ้านแล้วสามารถแจ้งแม่บ้านได้เลย แต่เธอไม่ได้บอกแม่บ้านว่าใครจะมาส่ง บอกเพียงว่าให้นำเงินค่าทางด่วนให้
หลังจากพนักงานมาส่งของมีการคุยกับแม่บ้านว่า “บ้านคุณหนิงสวยมาก ขอเข้าไปดูได้ไหม” ตนสงสัยว่าทราบได้อย่างไรว่าเป็นบ้านของเธอ จากการบอกกล่าวจากแม่บ้านและคนในบ้านเล่าว่าอีกฝ่ายแต่งตัวดีมากเหมือนเพื่อน
อย่างไรก็ดี สาวหนิงฝากคำถามไปถึงไรเดอร์ของแอปฯ ว่า สามารถเข้ามาในพื้นที่บ้านของลูกค้าได้หรือไม่ พร้อมเล่าเหตุการณ์ต่อว่า “เขาชวนคุยเรื่องบ้านสวยและบอกหนิงให้เอาค่าทางด่วนให้ด้วย +กับการแต่งตัวดีมาก ๆ (จากที่ดูในกล้อง) ทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าอาจเป็นคนรู้จักกัน จึงเกิดจังหวะที่เขาเดินตามเข้ามาภายในพื้นที่บ้านตามมาเอาค่าทางด่วน คนในบ้านก็เห็นและยืนยันว่าแต่งตัวดี จนหนิงถึงบ้าน ก็ได้ร้บการบอกจากเลขาว่าเพื่อนพี่เอาของมาส่ง ถึงได้ทราบว่าเป็น xxx
และจากภาพกล้องวงจรปิด ยังมีพฤติกรรมคล้ายมีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพหรือวิดีโอ ซึ่งหนิงได้บันทึกภาพจาก CCTV เก็บไว้เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นนี้อาจดูเล็กสำหรับบางคน แต่สำหรับบางครอบครัว ความรู้สึก “ไม่ปลอดภัย” ไม่ควรถูกมองข้าม
วันนี้ไม่ได้ต้องการดราม่า ไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตี แต่อยากตั้งคำถามตรง ๆ ว่า
- พนักงานสามารถขอเข้าพื้นที่บ้านลูกค้าได้หรือไม่
- หากมีการถ่ายหรือวิดีโอภายในบ้านลูกค้า ถือว่าผิดมาตรฐานหรือไม่
- และบริษัทมีมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างไร
เพราะเรื่องแบบนี้ ถ้าเกิดขึ้นกับบ้านไหน ความรู้สึกคงไม่ใช่แค่ “ไม่สบายใจ” อยากให้ทาง Grab Thailand ช่วยตรวจสอบและติดต่อกลับเพื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะ ความปลอดภัยของลูกค้า ไม่ควรขึ้นอยู่กับว่า ‘โชคดีที่ยังไม่เกิดอะไร’ แต่ควรเป็นมาตรฐานที่ทุกคนมั่นใจได้ตั้งแต่แรก”
หลังเธอเล่าอุทาหรณ์เตือนภัยการสั่งของจากทางแอปฯ แล้ว ชาวโซเชียลบางส่วนสงสัยว่า เหตุใดแม่บ้านจึงปล่อยให้อีกฝ่ายเดินเข้ามาในบ้าน ดาราสาวตอบกลับว่า “ในส่วนของแม่บ้านเห็นคุณเขาแต่งตัวดีมาก ดูจากกล้องละ มากจริง ๆ และมีการชวนแม่บ้านคุย ทางแม่บ้านก็เกรงว่าเป็นคนรู้จัก ซึ่งเธอเดินตามเข้ามา คนในบ้านก็เห็นและยืนยันว่าแต่งตัวดี คนในบ้านก็เหวอ ใช่ อาจจะเป็นความประมาทของแม่บ้านแต่แกเห็นจากการแต่งตัวและการคุยเลยทำให้เข้าใจว่าอาจรู้จักกัน จนหนิงถึงบ้านคนในบ้านที่ไม่ใช่แม่บ้านบอกว่ามีเพื่อนมาส่งของให้ จึงได้บอกไป เขาถึงตกใจว่าเดินเข้ามา”
