คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:26 น.
คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

คลิปไวรัล ตำรวจแต่งเต็มยศ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุมพิธี ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ ชาวเน็ตแซว “อนาคตคนนำเต้น”

กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ลุมพินีได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปดูแลความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมออกกำลังกายโชว์สเต็ปเต้นแอโรบิคที่ลานสวนลุมพินี แต่มันกลับไม่ใช่การตรวจหรือดูแลความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป หลังจากเพลงฮิตดังขึ้นใคร ๆ ก็อดใจยืนนิ่งไม่ไหว แม้กระทั่งตำรวจก็เช่นกัน

ผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก @lifestylecat2 บังเอิญผ่านไปเห็นช็อตเด็ดพอดิบพอดี ขณะที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังออกสเต็ปเต้นแอโรบิคอย่างเมามันส์ โดยไม่สนเครื่องแบบเต็มยศ ควงเอวหวาน เด้งบั้นท้าย โบกไม้โบกมือตามผู้นำเต้นอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางสายตาและรอยยิ้มของผู้คนบริเวณนั้นที่เห็นภาพน่ารัก ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขณะที่ชาวเน็ตเกือบครึ่งล้านได้เห็นคลิปการเต้นแอโรบิคของ เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่า ตำรวจน่าจะเครียดจากการทำงานก็เลยมาปลดปล่อย แถมมาออกตรวจตรวจตรงนี้ก็เลยจำท่าได้ เดี๋ยวกลับบ้านไปสอนลูกเต้นแน่ ๆ work life balance ของแท้ บางคนก็บอกว่าเอวพริ้วขนาดนี้น่าจะได้ขึ้นไปนำเต้นบนเวที หรือจริง ๆ แล้วเป็นคนนำเต้น แต่วันนี้ติดเข้าเวร

@lifestylecat2

พี่แกเต้นได้น่ารักมาก #เต้นแอโรบิค

♬ เสียงต้นฉบับ – Cat ที่แปลว่าแมว – Cat ที่แปลว่าแมว

อ้างอิงจาก : TikTok @lifestylecat2

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

