คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

คลิปไวรัล ตำรวจแต่งเต็มยศ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุมพิธี ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ ชาวเน็ตแซว “อนาคตคนนำเต้น”
กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ลุมพินีได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปดูแลความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมออกกำลังกายโชว์สเต็ปเต้นแอโรบิคที่ลานสวนลุมพินี แต่มันกลับไม่ใช่การตรวจหรือดูแลความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป หลังจากเพลงฮิตดังขึ้นใคร ๆ ก็อดใจยืนนิ่งไม่ไหว แม้กระทั่งตำรวจก็เช่นกัน
ผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก @lifestylecat2 บังเอิญผ่านไปเห็นช็อตเด็ดพอดิบพอดี ขณะที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังออกสเต็ปเต้นแอโรบิคอย่างเมามันส์ โดยไม่สนเครื่องแบบเต็มยศ ควงเอวหวาน เด้งบั้นท้าย โบกไม้โบกมือตามผู้นำเต้นอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางสายตาและรอยยิ้มของผู้คนบริเวณนั้นที่เห็นภาพน่ารัก ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่ชาวเน็ตเกือบครึ่งล้านได้เห็นคลิปการเต้นแอโรบิคของ เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่า ตำรวจน่าจะเครียดจากการทำงานก็เลยมาปลดปล่อย แถมมาออกตรวจตรวจตรงนี้ก็เลยจำท่าได้ เดี๋ยวกลับบ้านไปสอนลูกเต้นแน่ ๆ work life balance ของแท้ บางคนก็บอกว่าเอวพริ้วขนาดนี้น่าจะได้ขึ้นไปนำเต้นบนเวที หรือจริง ๆ แล้วเป็นคนนำเต้น แต่วันนี้ติดเข้าเวร
พี่แกเต้นได้น่ารักมาก #เต้นแอโรบิค
อ้างอิงจาก : TikTok @lifestylecat2
