ไอดอลสาว เผยสภาพห้องนอน รกจนแม่บ้านยังยอมแพ้! แฟนคลับอึ้งสวนทางลุคสวย
ไวรัลข้ามประเทศ! โอโกโนกิ รุกะ สมาชิกวง JamsCollection เปิดภาพห้องนอนสุดรก จ้างแม่บ้านยังเอาไม่อยู่ ต้องนอนบนพื้น แฟนคลับอึ้งเหนื่อยสะสมหรือขี้เกียจ?
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันสนั่นโซเชียล เมื่อ โอโกโนกิ รุกะ (Ogonogi Ruka) ไอดอลสาววัย 28 ปี สมาชิกวง Jams Collection ได้โพสต์ภาพห้องพักส่วนตัวลงบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งสภาพที่ปรากฏนั้นทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อก เพราะขัดกับภาพลักษณ์ความสวยเป๊ะบนเวทีและโซเชียลอย่างสิ้นเชิง
ภาพที่รุกะโพสต์เผยให้เห็นสภาพห้องที่เต็มไปด้วยกองเสื้อผ้า กระเป๋า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่วางระเกะระกะจนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่าง เธอระบุว่าห้องมีพื้นที่ใช้สอยน้อยเกินไป ทำให้การจัดการข้าวของเป็นไปได้ยาก และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเปิดเผยเรื่องนี้ เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยยอมรับว่าห้องรกจนไม่มีที่ให้นอนบนเตียง ต้องลงมานอนที่พื้นมาแล้ว
รุกะเผยว่า เคยจ้างบริษัททำความสะอาดมาช่วยแล้ว แม้ทางบริษัทจะใจดีเพิ่มเวลาให้ฟรีอีก 30 นาที แต่สภาพห้องก็ยังกลับมารกเหมือนเดิม จนเธอเริ่มคิดเรื่องการย้ายบ้านใหม่แทน
หลังจากโพสต์นี้กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตญี่ปุ่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย หลายคนมองว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจ แต่เป็นผลจากการทำงานหนักในวงการไอดอลจนไม่มีเวลาและพลังงานเหลือมากพอที่จะมาจัดการชีวิตส่วนตัว
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าว ยังจุดกระแสการถกเถียงเรื่องโรคชอบสะสมของ (Hoarding Disorder) และสุขภาพจิตของคนวัยหนุ่มสาวในญี่ปุ่นที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่แฟนคลับจำนวนมากก็ยังส่งกำลังใจให้เธอ พร้อมชื่นชมในความกล้าหาญที่กล้าเปิดเผยด้านที่เป็นธรรมชาติและไม่สมบูรณ์แบบให้โลกได้เห็น
遠征から久々家帰ってきたらこれで誠に草 pic.twitter.com/K9EJcfzwWs
— るーるる（小此木流花）Jams Collection 4/23生誕LIVE (@ruka_jams) May 5, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลรัสเซียสั่งช่างภาพหญิงใช้แรงงาน 18 เดือน แต่งฟิกเกย์ อิงวงเกาหลี
- ญี่ปุ่น ผุดไอเดีย! จับคู่นักศึกษา อยู่กับผู้สูงวัย หวังประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยคลายเหงา
- แฉ “คุกคนอ้วน” ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด
อ้างอิงจาก : X ruka_jams
ติดตาม The Thaiger บน Google News: