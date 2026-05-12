ไอดอลสาว เผยสภาพห้องนอน รกจนแม่บ้านยังยอมแพ้! แฟนคลับอึ้งสวนทางลุคสวย

เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:02 น.
ไวรัลข้ามประเทศ! โอโกโนกิ รุกะ สมาชิกวง JamsCollection เปิดภาพห้องนอนสุดรก จ้างแม่บ้านยังเอาไม่อยู่ ต้องนอนบนพื้น แฟนคลับอึ้งเหนื่อยสะสมหรือขี้เกียจ?

กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันสนั่นโซเชียล เมื่อ โอโกโนกิ รุกะ (Ogonogi Ruka) ไอดอลสาววัย 28 ปี สมาชิกวง Jams Collection ได้โพสต์ภาพห้องพักส่วนตัวลงบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งสภาพที่ปรากฏนั้นทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อก เพราะขัดกับภาพลักษณ์ความสวยเป๊ะบนเวทีและโซเชียลอย่างสิ้นเชิง

ภาพที่รุกะโพสต์เผยให้เห็นสภาพห้องที่เต็มไปด้วยกองเสื้อผ้า กระเป๋า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่วางระเกะระกะจนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่าง เธอระบุว่าห้องมีพื้นที่ใช้สอยน้อยเกินไป ทำให้การจัดการข้าวของเป็นไปได้ยาก และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเปิดเผยเรื่องนี้ เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยยอมรับว่าห้องรกจนไม่มีที่ให้นอนบนเตียง ต้องลงมานอนที่พื้นมาแล้ว

รุกะเผยว่า เคยจ้างบริษัททำความสะอาดมาช่วยแล้ว แม้ทางบริษัทจะใจดีเพิ่มเวลาให้ฟรีอีก 30 นาที แต่สภาพห้องก็ยังกลับมารกเหมือนเดิม จนเธอเริ่มคิดเรื่องการย้ายบ้านใหม่แทน

หลังจากโพสต์นี้กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตญี่ปุ่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย หลายคนมองว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจ แต่เป็นผลจากการทำงานหนักในวงการไอดอลจนไม่มีเวลาและพลังงานเหลือมากพอที่จะมาจัดการชีวิตส่วนตัว

ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าว ยังจุดกระแสการถกเถียงเรื่องโรคชอบสะสมของ (Hoarding Disorder) และสุขภาพจิตของคนวัยหนุ่มสาวในญี่ปุ่นที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่แฟนคลับจำนวนมากก็ยังส่งกำลังใจให้เธอ พร้อมชื่นชมในความกล้าหาญที่กล้าเปิดเผยด้านที่เป็นธรรมชาติและไม่สมบูรณ์แบบให้โลกได้เห็น

อ้างอิงจาก : X ruka_jams

