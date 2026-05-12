แพรรี่ ไพรวัลย์ ประกาศเลิกปักตะกร้าใน TikTok หลังโดนหักค่าธรรมเนียมอ่วม
แพรรี่ ไพรวัลย์ ประกาศเลิกปักตะกร้า “ขายทุเรียน” ในติ๊กต็อก หลังเห็นค่าธรรมเนียมที่โดนหัก ด้าน “สิทธิพล” สส.พรรคประชาชน จี้ รมว.พาณิชย์ จัดการด่วน
เปิดยอดขายกันให้เห็นจะจะกันไปเลย เมื่อ แพรรี่ ไพรวัลย์ ถูกแฟนคลับรุมถามหาตะกร้าทุเรียนในช่องติ๊กต็อกหายไปไหนแล้ว ไม่ขายแล้วหรอ เจ้าตัวถึงกันกางยอดรายได้และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มให้ทุกคนเห็นไปพร้อม ๆ กันเลย เผยให้เห็นยอดรายได้รวม 2.8 ล้านบาท แต่แพลตฟอร์มติ๊กต็อกหักค่าธรรมเนียมไปถึง 7.2 แสนบาท เลยทีเดียว
งานนี้ แพรรี่ ไพรวัลย์ ต้องแจงเหตุผลผ่านแคปชั่นเอาไว้ด้วย โดยระบุว่า “เมื่อลูกค้าถามว่าไม่ปักตะกร้าขายทุเรียนใน TikTok แล้วหรอ เอ่อออ เห็นค่าธรรมเนียมที่โดนหักไหมคะคุณลูกค้า แม่ค้าปักไม่ลงจริง ๆ ค่ะ #น้ำตาจะไหล”
ต่อมาทางด้าน นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงโพสต์ของ แพรรี่ ไพรวัลย์ ในเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่แพงมาก ๆ โดยหยิบยกคำสัญญาของ รมว.พาณิชย์ ที่เคยพูดถึงเรื่องการดูแลและกำกับค่า GP บนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมเป็นธรรม แต่ผ่านมาหลายเดือนตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาล อนุทิน2 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และมีแต่จะแย่ลงด้วย
“นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราเรียกร้องให้รัฐบาลต้องกำกับค่า GP และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บ และขอย้ำว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยให้สัญญา ตั้งแต่วันแรก ๆ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง ว่าจะกำกับค่า GP บนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมและเป็นธรรม แต่จนวันนี้ผ่านมาหลายเดือน สถานการณ์มีแต่แย่ลง ทุกแพลตฟอร์มขึ้นค่า GP ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ขายและผู้ซื้อ สร้างความไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างยิ่ง”
อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร, สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล – Sittiphol Viboonthanakul
