ฉก.นราธิวาส อาลัย “ส.อ.อดิศร” ถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิต พร้อมประณาม BRN

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 08:38 น.
ฉก.นราธิวาส อาลัย ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย ถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิต พร้อมประณาม BRN ไร้ซึ่งมนุษยธรรม ไม่สนผลกระทบกับชาวบ้าน

จากกรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพราน บนถนนทางหลวงหมายเลข 4057 บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นายและเสียชีวิต 1 นายเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 69 นั้น

เพจ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า “เมื่อวันที่ 11 พ.ค.69 เวลาประมาณ 1020 เกิดเหตุลอบโจมตีขบวณรถคุ้มกัน ที่ บ.ไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 2 นาย เสียชีวิต1 นาย รวมถึง มีประชาชนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บอีก2 ราย

การกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และไม่สนผลกระทบที่ตกกับ จนท.และชาวบ้านในพื้นที่ ถือเป็นยุทธวิธีการรบแบบกองโจร ของ กลุ่มโจร BRN ที่ใช้มาอย่างยาวนาน

ฉก.น.ธ. มีความจำเป็นต้องปิดกั้นเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4057 ถนนบ้านน้ำขาว-บ้านไม้ฝาด เพื่อความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13 พฤษภาคม 2569 โดยสามารถใช้เส้นทางเลี่ยง ถนนในหมู่บ้านน้ำขาว เพื่อไปยังทางหลวงหมายเลข 4368 ต่อไป”

นอกจากนี้ยังโพสต์อาลัย ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย พร้อมระบุว่า การจากไปที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ จะถูกเชิดชูไปตลอด ภารกิจเพื่อปกป้องประชาชน ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย ความเสียสละเสียสละ จะไม่ถูกปล่อยให้เลือนหาย”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

