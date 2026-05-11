ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกพร้อมกัน
ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกขณะเดินทาง ตำรวจเร่งสอบหลังไม่พบหลักฐานว่ามีการฉีดสารพิษบนรถ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้องนำผู้โดยสาร 10 คนส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่มีการพ่นสารภายในรถไฟสายอุเอโนะ-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกุนมะ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.35 น. ของวันที่ 10 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า ผู้โดยสารรู้สึกไม่สบายกระทันหัน เริ่มไอ หายใจไม่ออก ทางรถไฟจึงรีบจอดฉุกเฉิน ก่อนที่จะรีบนำตัวผู้โดยสารส่งโรงพยาบาล เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขายังไม่พลหลักฐานว่ามีการฉีดสารอันตรายหรือสารพิษบนรถไฟ รวมถึงไม่พบว่าถังดับเพลิงขัดข้อง และจากการสอบปากคำประชาชนระบุว่ากลิ่นนั้นเหมือนพริกไทย
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไร
