ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกพร้อมกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 15:11 น.
ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกขณะเดินทาง ตำรวจเร่งสอบหลังไม่พบหลักฐานว่ามีการฉีดสารพิษบนรถ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้องนำผู้โดยสาร 10 คนส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่มีการพ่นสารภายในรถไฟสายอุเอโนะ-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกุนมะ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.35 น. ของวันที่ 10 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น

โดยอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า ผู้โดยสารรู้สึกไม่สบายกระทันหัน เริ่มไอ หายใจไม่ออก ทางรถไฟจึงรีบจอดฉุกเฉิน ก่อนที่จะรีบนำตัวผู้โดยสารส่งโรงพยาบาล เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขายังไม่พลหลักฐานว่ามีการฉีดสารอันตรายหรือสารพิษบนรถไฟ รวมถึงไม่พบว่าถังดับเพลิงขัดข้อง และจากการสอบปากคำประชาชนระบุว่ากลิ่นนั้นเหมือนพริกไทย

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไร

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

