โป๊มาก! ซิดนีย์ โดนสับเละ เล่นฉากโชว์นม Euphoria ซีซั่น 3

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 22:25 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 16:35 น.
แซม เลวินสัน ผู้สร้างซีรีส์ Euphoria ออกโรงป้อง ซิดนีย์ สวีนนีย์ หลังชาวเน็ตสับเละฉาก OnlyFans ซีซั่น 3 เสื่อมเสียเกินเหตุ ชมเปาะทักษะการแสดงยอดเยี่ยมเข้าถึงอารมณ์

ดราม่าร้อนซีรีส์ยอดฮิต Euphoria ซีซั่น 3 ออกอากาศตอนที่สองชื่อ “America My Dream” แฟนซีรีส์หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ฉากวาบหวิวของตัวละครแคสซี่ รับบทโดย ซิดนีย์ สวีนนีย์ ว่าล้ำเส้น ลดทอนคุณค่าความเป็นผู้หญิงมากเกินไป ล่าสุด แซม เลวินสัน ผู้สร้างซีรีส์ต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องนักแสดงสาว

ในซีซั่นนี้ แคสซี่หันมาเอาดีทางด้านการทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่ผ่านแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยมีแมดดี้ เพื่อนสาวคนสนิทมาช่วยเป็นผู้จัดการส่วนตัว

ฉากที่เป็นประเด็นร้อนคือฉากที่แคสซี่ถ่ายแบบหวิว มีภาพไอศกรีมหยดลงบนหน้าอก ฉากสวมชุดลายธงชาติสหรัฐฯ แบบซีทรู และฉากที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดคือการสวมชุดทารกพร้อมดูดจุกนมปลอมขณะนอนยกขา

ชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ในแพลตฟอร์ม X แสดงความไม่พอใจ บางคนมองว่าซีรีส์พยายามสร้างกระแสด้วยการยัดเยียดฉากล่อแหลมมากเกินพอดี

ผู้ชมคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า “ซีรีส์เรื่องนี้มักก้าวข้ามขีดจำกัดเสมอ แต่ซีซั่นนี้รู้สึกเหมือนพยายามทำเพื่อสร้างความตกใจ เส้นกั้นระหว่างการเล่าเรื่องกับการลดคุณค่ามันบางนิดเดียว”

ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ แซม เลวินสัน ให้สัมภาษณ์ในงาน Q&A The Hollywood Reporter’s Directors In Focus เขาพูดถึงซิดนีย์ สวีนนีย์ ว่าเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม เลวินสันอธิบายว่า “หากคุณผลักดันเธอสักหน่อย เธอจะแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แค่ถ่ายทำเพิ่มอีกไม่กี่เทก เธอสามารถเข้าถึงอารมณ์ที่ซื่อตรงแถมยังตลกขบขันได้ลึกซึ้งมาก เธอสามารถควบคุมฉากที่มีความวุ่นวายอยู่รอบตัวได้ดี”

เลวินสันยังกล่าวชื่นชมเซนเดยา นักแสดงนำอีกคนของเรื่อง ถึงความสามารถในการใช้ภาษากายเพื่อสื่อสารอารมณ์

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2565 ซิดนีย์ สวีนนีย์ เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Cosmopolitan ถึงมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างนักแสดงชายกับหญิงในการถ่ายทำฉากเปลือย “มีวิดีโอรวบรวมฉากเปลือยของนักแสดงชายชื่อดังระดับโลกความยาวเป็นชั่วโมง พวกเขาได้รางวัลออสการ์แถมยังได้รับคำชม แต่พอเป็นผู้หญิงทำบ้าง กลับถูกมองว่าเป็นการลดทอนคุณค่า”

ในปีต่อมา สวีนนีย์เปิดเผยกับ The Sun ว่าเธอถูกคุกคามทางออนไลน์จากแฟนซีรีส์ที่แคปเจอร์ภาพฉากเปลือยของแคสซี่ไปโพสต์ล้อเลียน เธอเล่าว่า “มันถึงขั้นที่พวกเขาแท็กครอบครัวของฉัน ญาติฉันไม่จำเป็นต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ มันน่ารังเกียจและไม่ยุติธรรมเลย ตัวละครต้องเผชิญกับการถูกวิจารณ์เรื่องเพศในโรงเรียน แล้วคนดูก็ยังทำแบบเดียวกันกับเธออีก”

ดาราหนังผู้ใหญ่ เมตแลนด์ วอร์ด สับเละ ฉากแต่งตัวเป็นเด็ก สร้างความเข้าใจผิดต่ออาชีพคนทำงานบริการทางเพศ

เมตแลนด์อธิบายว่าฉากสวมชุดเด็กทารกย้ำภาพจำผิดๆ ว่าคนทำงานบริการทางเพศไม่มีศีลธรรมพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อแลกกับเงิน “ในสภาพสังคมที่เราอยู่ตอนนี้ การจับเธอมาแต่งตัวเป็นเด็กทารกเพื่อทำคอนเทนต์ลามกอนาจารลง OnlyFans เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง” ซีรีส์พยายามนำเรื่องการทำงานทางเพศไปผูกติดกับการค้ามนุษย์รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศพร้อมหยิบมาทำเป็นเรื่องตลก

ดาราหนังผู้ใหญ่คนดังชี้ให้เห็นถึงปัญหาเบื้องหลังบทละคร มองว่านี่คือการสนองจินตนาการของผู้ชายในห้องนักเขียนบท การจับผู้หญิงผมบลอนด์หน้าตาสวยหน้าอกใหญ่มาแต่งตัวเป็นสุนัขหรือเด็กทารกเป็นเรื่องแปลกประหลาด แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ในวงการฮอลลีวูด

ซิดนีย์ เลเธอร์ส ครีเอเตอร์ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม OnlyFans มาตั้งแต่ปี 2560 ออกมาสนับสนุนความคิดเห็นนี้ ว่าเนื้อหาที่แคสซี่ทำหลายอย่างไม่สามารถเผยแพร่บนแพลตฟอร์มได้จริง กฎข้อบังคับของผู้ให้บริการบัตรเครดิตมีความเข้มงวดมาก เนื้อหาแนวสวมบทบาทเป็นเด็กทารกใส่ผ้าอ้อมถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดบนแพลตฟอร์ม

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

