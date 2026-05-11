ดีอี ยืนยันเป็นข่าวจริงเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในค้างคาวฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันเป็นข่าวจริงเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในค้างคาวฉะเชิงเทรา แต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดในคน
จากกรณีที่ทีมนักวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับโลกอย่าง **Cell** หลังตรวจพบไวรัสโคโรนากลุ่มใหม่ที่มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในค้างคาวมงกุฎที่อาศัยอยู่ในถ้ำเทียม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไวรัสกลุ่มใหม่นี้ถูกเรียกว่า Clade B ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทีมสืบสวนโรค เนื่องจากพบว่าตัวไวรัสมีความสามารถในการจับกับตัวรับ ACE2 ของมนุษย์ ซึ่งเป็นเสมือน ประตูหลัก ที่เชื้อ SARS-CoV-2 ใช้เข้าสู่ร่างกายคน
ล่าสุด นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 160,397 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 8,714 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 8,713 ข้อความ และช่องทาง Line Official 1 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 24 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 11 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 7 เรื่อง ซึ่งเป็น ข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 3 เรื่อง และข่าวบิดเบือน 2 เรื่องได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวจริง เรื่อง พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทย
อันดับที่ 2 ข่าวจริง เรื่อง ยกระดับความเข้มงวด 31 จังหวัดชายแดนใช้ 4 มาตรการสกัดสินค้าเถื่อน-ยาเสพติด
อันดับที่ 3 ข่าวปลอม เรื่อง เปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิด ผ่าน TikTok .100031309
อันดับที่ 4 ข่าวปลอม เรื่อง กฎหมายใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC อนุญาตให้สร้างกาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้ 99 ปี
อันดับที่ 5 ข่าวบิดเบือน เรื่อง ลักษณะของลิ้น (สีลิ้น ฝ้าลิ้น รอยแตก รอยฟัน) สามารถใช้วินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในได้
อันดับที่ 6 ข่าวบิดเบือน เรื่อง ไทยยกเลิก MOU44 เพื่อเบี่ยงเบนการเจรจาทวิภาคี
อันดับที่ 7 ข่าวปลอม เรื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเพจเฟซบุ๊กรับสมัครคนแพ็กถุงกระดาษ ทำงานที่บ้าน
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวจริง เรื่อง “พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทย” กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็น “ข่าวจริง” โดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการค้นพบจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่าตามแนวคิด One Health ซึ่งเป็นการติดตาม ป้องกัน และควบคุมโรคระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์ และจากการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ วัคซีนป้องกัน COVID-19 ยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อ เลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
