ราม 53 โหด มุสลิมนับพัน บุกประท้วงพี่กะเทย จับโกหัว ปมดูหมิ่นศาสนา

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 07:07 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 07:07 น.
ดราม่าเดือด ซอยรามคำแหง 53 สาวสองมุสลิมแต่งหญิงไลฟ์สดเย้ยหยันบทสวดอัลกุรอาน มวลชนนับพันเดือดบุกประท้วงเรียกร้องขอโทษ ก่อนยอมโกนหัวจบเรื่องวุ่น

เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในซอยรามคำแหง 53 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 พี่น้องมุสลิมนับพันคนไปรวมตัวกันประท้วงสาวประเภทสองชาวมุสลิมรายหนึ่ง ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนับสิบนายเข้าควบคุมสถานการณ์

ย้อนกลับไป 3-4 วันก่อนหน้า มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณีกลุ่มสาวประเภทสองชาวมุสลิมนำผ้าฮิญาบซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมมาสวมใส่ ตามหลักศาสนาอิสลามมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ชายแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง

ชายมุสลิมชื่อจึงเข้าไปตักเตือนสาวประเภทสองที่เรียกตัวเองว่า “มาดาม” ผ่านไลฟ์สด
ในระหว่างการไลฟ์สด แต่กลุ่มสาวประเภทสองในไลฟ์กลับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีการหัวเราะเยาะและแสดงท่าทางล้อเลียน นำบทสวดอัลกุรอานมาดัดแปลงคำศัพท์เพื่อเย้ยหยัน เปลี่ยนคำว่า “วาลัฎฎอลีน” เป็น “วาลัฎฎอฮายิง” ซึ่งแปลว่าหมา

คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วไปทั่วโลกออนไลน์ ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่กระจายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และประเทศกลุ่มอาหรับ

ชาวมุสลิมจำนวนมากเรียกร้องให้ออกมาขอโทษ แต่เจ้าตัวกลับตอบโต้ด้วยการท้าทายผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่สนใจดราม่า ยิ่งสร้างความไม่พอใจจนนำไปสู่การตามหาตัว

ประธานชุมชนสุเหร่าจรเข้พร้อมอาสาสมัครจึงนัดหมายเลาะห์มาพูดคุยที่ร้านอาหารในซอยรามคำแหง 53 เมื่อมวลชนทราบข่าวจึงพากันไปรวมตัวเกือบพันคนเพื่อรอพบตัวเลาะห์ บางส่วนพยายามจะเข้าไปทำร้ายด้วยความโกรธ

ในที่สุด สาวประเภทสองยอมรับผิดและกล่าวขอโทษครอบครัว รวมถึงสังคมมุสลิมที่ทำให้เดือดร้อน อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ พี่น้องมุสลิมในบริเวณนั้นกดดันให้เลาะห์ตบปากตัวเองและโกนผมเพื่อเป็นการไถ่โทษ เลาะห์ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบควบคุมตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย เหตุการณ์ยุติลงเมื่อเลาะห์กล่าวขอโทษอีกครั้งพร้อมสัญญาว่าจะปรับปรุงตัว มวลชนที่มารวมตัวกันจึงยอมให้อภัย

