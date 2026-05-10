ตำรวจยืนยัน บัตรประชาชนไทย “นายเฉิงเจ้า หวู” โยงคดีคลังแสงชลบุรี ได้สัญชาติถูกต้อง
ผู้กำกับ สน.เพชรเกษม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังโซเชียลแฉชายชาวจีนมีชื่อเอี่ยวคดีซุกอาวุธชลบุรีถือบัตรประชาชนคนไทย ยืนยันได้สัญชาติถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่รุ่นปู่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลคดีจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน ชายชาวจีนที่ซุกซ่อนอาวุธและวัตถุระเบิดในจังหวัดชลบุรี สังคมตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้าย เพราะตำรวจพบคลิปการฝึกใช้อาวุธที่ค่ายทหารในกัมพูชา และพบข้อมูลแชตสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนก่อวินาศกรรม
นอกจากนี้ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียยังแชร์ภาพบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ระบุที่อยู่ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และภาพบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย (บัตรสีฟ้า) ชื่อ “นายเฉิงเจ้า หวู” ระบุที่อยู่ในเขตบางแค พร้อมตั้งคำถามว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีหรือไม่ และชาวจีนสามารถถือครองบัตรประชาชนคนไทยได้อย่างไร
ล่าสุด สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เขตบางแค ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผู้กำกับการ สน.เพชรเกษม ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อยู่บนบัตรประชาชนด้วยตนเอง
ผลการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติไทยจริง สำนักงานเขตบางแคให้ข้อมูลยืนยันว่า นายเฉิงเจ้า หวู ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยครอบครัวได้รับสัญชาติไทยมาตั้งแต่รุ่นปู่ ข้อมูลนี้จึงเป็นการตอบข้อสงสัยของสังคมเรื่องการสวมบัตรหรือการทำเอกสารปลอมในกรณีของบัตรประชาชนใบนี้
