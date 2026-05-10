ด่วน! ตำรวจบุกค้นบ้าน “ผู้วิเศษ” หน้าซีดปฏิเสธข้อหา โป๊ะแตก เจอเสื้อหลักฐานมัดตัวตรงในคลิปฉาว
ความคืบหน้าคดีอาจารย์ไสยเวท (อ.แก้กรรม) ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict รายงานว่า ตำรวจนำกำลังบุกค้นบ้านพัก เจ้าตัวหน้าซีดรีบปฏิเสธข้อหาล่วงละเมิดเหยื่อ แต่ตำรวจเจอหลักฐานเด็ดเป็นเสื้อตัวเดียวกับในคลิป ด้าน พุทธ อภิวรรณ โพสต์แซวแรง นิมิตบอกไหมว่าจะรอดหรือเปล่า
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ความคืบหน้ากรณีคลิปวิดีโออื้อฉาวของอาจารย์ไสยเวทชื่อดัง ล่าสุดเพจข่าวและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายต่างรายงานทิศทางเดียวกันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของ “ผู้วิเศษ” คนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์รายงานสถานการณ์ด่วนระบุว่า ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบ้าน ผู้วิเศษมีอาการหน้าซีดและรีบปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้กระทำอนาจารเหยื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ตำรวจตรวจพบหลักฐานสำคัญเป็นเสื้อผ้าที่มีลักษณะตรงกับชุดที่ผู้ก่อเหตุสวมใส่ในคลิปวิดีโอฉาวเป๊ะ
นอกจากรายงานข่าวแล้ว พุทธ อภิวรรณ ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองอย่างเจ็บแสบว่า “ลุ้นนิมิตรกรรมบอกไหมว่าจะรอดหรือไม่?” ซึ่งเป็นการตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของอาจารย์คนนี้ที่มักอ้างเรื่องการมีนิมิตวิเศษ ขณะเดียวกัน เพจดังอย่าง Drama-addict ก็ได้แชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่ออัปเดตลูกเพจ พร้อมตั้งคำถามชวนติดตามต่อว่า “ผู้วิเศษจะเกมส์หรือมั่ย”
นอกจากนี้ เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด โดยมีการแนบภาพและระบุข้อความสั้น ๆ ว่าเป็น “ภาพสเก็ตซ์” ออกมาเพิ่มเติม สังคมออนไลน์จึงกำลังจับตามองอย่างหนักว่าบทสรุปของคดีนี้จะเป็นอย่างไร และผู้วิเศษคนดังจะชี้แจงพยานหลักฐานที่ตำรวจยึดได้ในครั้งนี้อย่างไรต่อไป
