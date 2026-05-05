ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง
อัปเดตพยากรณ์อากาศวันนี้ 5 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายจังหวัดรับมือฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก เช็กรายชื่อพื้นที่เสี่ยงตามรายภาคก่อนออกจากบ้าน
กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า ประเทศไทยหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และบางจังหวัดมีฝนตกหนัก โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจากการรวบรวมพื้นที่เสี่ยงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนรายภาค พบว่ามีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังรวมแล้วถึง 40 จังหวัด ใครที่กำลังสงสัยว่าวันนี้ฝนตกไหม คำตอบคือมีโอกาสตกสูงมาก และบางจุดอาจเจอลมแรงจนสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้
ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและบางพื้นที่ร้อนจัด กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่ต้องระวังได้แก่ ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-40 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ยังมีอากาศร้อนช่วงกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงอยู่ที่ เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิสูงสุดยังแตะ 36-39 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ขณะที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝั่งอ่าวไทยเสี่ยงบริเวณชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนฝั่งอันดามันเสี่ยงบริเวณพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-38 องศาเซลเซียส คนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำควรเตรียมร่มและเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณา
สำหรับแนวโน้ม 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2569 หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้น ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม ส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคมเช่นกัน
ส่วนภาคกลางช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม ขณะที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันที่ 7-8 พฤษภาคม
ประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณา เกษตรกรควรดูแลความแข็งแรงของโรงเรือนและสัตว์เลี้ยงในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองวันนี้ 5 พ.ค. 69
|ภาค
|ปริมาณฝนโดยประมาณ
|จังหวัดที่ต้องระวัง
|เหนือ
|40%
|ลำปาง, น่าน, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ตาก
|อีสาน
|30%
|เลย, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
|กลาง
|30%
|นครสวรรค์, อุทัยธานี, สระบุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
|ตะวันออก
|40%
|นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
|ใต้ฝั่งตะวันออก
|40%
|ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
|ใต้ฝั่งตะวันตก
|40%
|พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล
|กทม.-ปริมณฑล
|40%
|ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด “พายุฤดูร้อน” ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก
- เตือนสภาพอากาศวันนี้ ร้อนทะลุ 40 องศา ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กรมอุตุนิยมวิทยา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: