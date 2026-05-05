ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:38 น.
อัปเดตพยากรณ์อากาศวันนี้ 5 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายจังหวัดรับมือฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก เช็กรายชื่อพื้นที่เสี่ยงตามรายภาคก่อนออกจากบ้าน

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า ประเทศไทยหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และบางจังหวัดมีฝนตกหนัก โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจากการรวบรวมพื้นที่เสี่ยงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนรายภาค พบว่ามีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังรวมแล้วถึง 40 จังหวัด ใครที่กำลังสงสัยว่าวันนี้ฝนตกไหม คำตอบคือมีโอกาสตกสูงมาก และบางจุดอาจเจอลมแรงจนสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้

ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและบางพื้นที่ร้อนจัด กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่ต้องระวังได้แก่ ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-40 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ยังมีอากาศร้อนช่วงกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงอยู่ที่ เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิสูงสุดยังแตะ 36-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ขณะที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝั่งอ่าวไทยเสี่ยงบริเวณชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนฝั่งอันดามันเสี่ยงบริเวณพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-38 องศาเซลเซียส คนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำควรเตรียมร่มและเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณา

สำหรับแนวโน้ม 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2569 หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้น ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม ส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคมเช่นกัน

ส่วนภาคกลางช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม ขณะที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันที่ 7-8 พฤษภาคม

ประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณา เกษตรกรควรดูแลความแข็งแรงของโรงเรือนและสัตว์เลี้ยงในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

พื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองวันนี้ 5 พ.ค. 69

ภาค ปริมาณฝนโดยประมาณ จังหวัดที่ต้องระวัง
เหนือ 40% ลำปาง, น่าน, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ตาก
อีสาน 30% เลย, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
กลาง 30% นครสวรรค์, อุทัยธานี, สระบุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
ตะวันออก 40% นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
ใต้ฝั่งตะวันออก 40% ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
ใต้ฝั่งตะวันตก 40% พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล
กทม.-ปริมณฑล 40% ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

